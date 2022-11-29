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Словаччина передала Україні 30 БМП-1 завдяки домовленості з Німеччиною

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 12:03

Україна отримала від Словаччини 30 бойових машин піхоти БМП-1.

Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".  

"Радий підтвердити, що 30 словацьких бойових машин піхоти БМП-1 передано Україні на підставі угоди про круговий обмін з Німеччиною", - написав Надь у своєму Twitter.

Він подякував міністру оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт за "чудову співпрацю".

За домовленістю з Берліном,  Словаччина отримає від Німеччини 15 бойових танків Leopard 2 A4, включаючи запчастини, боєприпаси, а також навчання для військових. Зокрема, в грудні до Словаччини з Німеччини прибуде перший танк Leopard 2 A4, а потім протягом 2023 року щомісяця країна буде отримувати одну-дві одиниці техніки.

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18 листопада Надь повідомив, що Словаччина передала українським військовим сьому самохідну артилерійську установку Zuzana 2.

Теми: зброя
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