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МАГАТЕ посилить свою присутність на українських АЕС – Гроссі

"Економічна правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 16:57

МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України - агентство вважає, що це дозволить посилити захист енергетичної інфраструктури України.

Про це у Twitter написав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після зустрічі з міністром закордоннних справ України Дмитром Кулебою.

"З главою МЗС України Дмитром Кулебою продовжуємо спільну роботу над невідкладним створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - заявив Гроссі.

Кулеба також написав, що обговорив із главою МАГАТЕ ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС.

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Теми: МАГАТЕРосіяУкраїнаенергетика
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