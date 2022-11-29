МАГАТЕ посилить свою присутність на українських АЕС – Гроссі

МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України - агентство вважає, що це дозволить посилити захист енергетичної інфраструктури України.

Про це у Twitter написав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі після зустрічі з міністром закордоннних справ України Дмитром Кулебою.

"З главою МЗС України Дмитром Кулебою продовжуємо спільну роботу над невідкладним створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС.

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Я також підтвердив, що МАГАТЕ посилить свою присутність на всіх АЕС України для захисту її енергетичної інфраструктури", - заявив Гроссі.

Кулеба також написав, що обговорив із главою МАГАТЕ ситуацію на окупованій Запорізькій АЕС.