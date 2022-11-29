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Глава МЗС Фінляндії: ядерна держава не завжди говорить останнє слово у конфлікті

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 20:52
Глава МЗС Фінляндії: ядерна держава не завжди говорить останнє слово у конфлікті
Пекка Хаавісто, скриншот

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що наявність у Росії ядерної зброї не означає, що вона виграє війну в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейська правда".

"Так, Росія – ядерна держава. Але якщо подивитися у минуле, там було багато війн, у яких брали участь ядерні держави – і ці ядерні держави не виходили з них переможцями. Достатньо згадати ту ж В’єтнамську війну Тому це не записано на долі, що ви точно програєте, якщо воюєте з ядерною державою. Ядерна держава не завжди говорить останнє слово у конфлікті", - сказав Хаавісто.

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Про цьому він відзначив, що війна в Україні – це особлива ситуація, у якій Захід, включно з кількома ядерними державами, виступає проти Росії.

"Доки ядерна зброя існує – ядерна ескалація є можливою. Звичайно, при цьому держави мають свої ядерні доктрини і утримуються від використання ядерних потужностей та погроз ядерною зброєю, але ми не можемо виключити також і ядерної війни. І це одна з важливих задач людства – намагатися уникнути ядерної ескалації, адже у ядерній війні переможців не буде.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що не бачить перешкод для навчання в країні українських військових.

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7 листопада стало відомо, що Фінляндія передасть Україні черговий пакет оборонного обладнання на суму 55,6 млн євро.

Загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, наразі становить 160,4 млн євро.

Читайте більше - "Ми говоримо про ядерну зброю, а лінія фронту нагадує Першу світову війну" 

Теми: ФінляндіявійнаРосія
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