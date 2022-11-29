Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Фінляндії: ядерна держава не завжди говорить останнє слово у конфлікті

"Європейська правда"Вівторок, 29 листопада 2022, 21:52
Пекка Хаавісто, скриншот

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто вважає, що наявність у Росії ядерної зброї не означає, що вона виграє війну в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю "Європейська правда".

"Так, Росія – ядерна держава. Але якщо подивитися у минуле, там було багато війн, у яких брали участь ядерні держави – і ці ядерні держави не виходили з них переможцями. Достатньо згадати ту ж В’єтнамську війну Тому це не записано на долі, що ви точно програєте, якщо воюєте з ядерною державою. Ядерна держава не завжди говорить останнє слово у конфлікті", - сказав Хаавісто.

Про цьому він відзначив, що війна в Україні – це особлива ситуація, у якій Захід, включно з кількома ядерними державами, виступає проти Росії.

"Доки ядерна зброя існує – ядерна ескалація є можливою. Звичайно, при цьому держави мають свої ядерні доктрини і утримуються від використання ядерних потужностей та погроз ядерною зброєю, але ми не можемо виключити також і ядерної війни. І це одна з важливих задач людства – намагатися уникнути ядерної ескалації, адже у ядерній війні переможців не буде.

Нагадаємо, президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що не бачить перешкод для навчання в країні українських військових.

7 листопада стало відомо, що Фінляндія передасть Україні черговий пакет оборонного обладнання на суму 55,6 млн євро.

ВІДЕО ДНЯ

Загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, наданих Фінляндією Україні, наразі становить 160,4 млн євро.

Читайте більше - "Ми говоримо про ядерну зброю, а лінія фронту нагадує Першу світову війну" 

Теми: ФінляндіявійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

День ЧС-22: сенсаційна перемога Австралії, Польща у плей-оф

Окрім посольства підозрілий пакунок отримала іспанська компанія, чию зброю отримує Україна

6 мільйонів абонентів без світла, Зеленський вимагає справедливості й зрозумілості

РФ не припинить ракетні удари по Україні, а бойові дії з настанням зими не зупиняться – Білий дім

У четвер в Києві продовжаться екстрені відключення світла

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу

Усі новини...
Фінляндія
Швеція і Фінляндія мають зробити більше для вступу в НАТО - глава МЗС Туреччини
США схвалили продаж Фінляндії зброї на $323 млн
Фінляндія готова прийняти взимку ще 10 тисяч українців
Останні новини
23:33
Зеленський: Будемо вірити, що війна закінчиться в найближчі місяці
23:32
Демократи обрали нового лідера в Палаті представників США після Пелосі
23:11
День ЧС-22: сенсаційна перемога Австралії, Польща у плей-оф
23:11
"Навіть без світла – українці "пункти незламності"" – Аліна Полякова
23:01
Окрім посольства підозрілий пакунок отримала іспанська компанія, чию зброю отримує Україна
22:58
Італія намагається зберегти нафтопереробний завод "Лукойл", можлива пряма підтримка
22:47
6 мільйонів абонентів без світла, Зеленський вимагає справедливості й зрозумілості
22:39
Зеленський збирав Ставку: окупантам готують ще потужнішу протидію
22:28
РФ не припинить ракетні удари по Україні, а бойові дії з настанням зими не зупиняться – Білий дім
22:18
Окупанти випустили по Сумщині 110 снарядів та мін, постраждало 4 громади - ОВА
Усі новини...