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"Укренерго" обмежила енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 листопада 2022, 00:09
Фото: "Укренерго"

НЕК "Укренерго" повідомила, що вимушена з 2 листопада обмежити енергопостачання у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Джерело: пресслужба НЕК "Укренерго"

Дослівно: "Для підтримки стабільності роботи енергосистеми диспетчерський центр НЕК "Укренерго" сьогодні ввечері, 2 листопада, вимушений надати операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях".

Деталі: В "Укренерго" пояснили, що тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні для зменшення навантаження на мережі, підтримки сталого балансування енергосистеми та уникнення повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Також це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

Що було раніше: З 6 ранку 2 листопада в Україні ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії.  

Теми: енергетикавійнаУкраїна
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