В Україні ввели графіки погодинних відключень світла

З 6 ранку 2 листопада в Україні ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії.

Джерело: НЕК "Укренерго" у Facebook

Дослівно "Укренерго": "Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі графіків погодинних відключень електроенергії для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни".

Деталі: В "Укренерго" пояснили, що графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

Зазначається, що графіки відключення у такому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

Такі обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, які постраждали від російських обстрілів. А також щоб дати можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

Графіки можна знайти на сайтах обленерго.

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