В Україні ввели графіки погодинних відключень світла
З 6 ранку 2 листопада в Україні ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії.
Джерело: НЕК "Укренерго" у Facebook
Дослівно "Укренерго": "Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі графіків погодинних відключень електроенергії для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни".
Деталі: В "Укренерго" пояснили, що графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.
Зазначається, що графіки відключення у такому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.
Такі обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, які постраждали від російських обстрілів. А також щоб дати можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.
Графіки можна знайти на сайтах обленерго.
Передісторія:
- Росія з 10 жовтня здійснила низку масованих атак на енергетичні об'єкти України, остання з яких була вранці 31 жовтня. РФ серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
- 1 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру, але закликав українців вже зараз почати підготовку до складної зими та запастися необхідними речами.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі стабілізаційні відключення тривають у 9 регіонах України, оскільки Росія продовжує енерготерор.