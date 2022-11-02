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В Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Ірина БалачукСереда, 2 листопада 2022, 07:19
В Україні ввели графіки погодинних відключень світла
Фото pixabay.com

З 6 ранку 2 листопада в Україні ввели в дію графіки погодинних відключень електроенергії.  

Джерело: НЕК "Укренерго" у Facebook

Дослівно "Укренерго": "Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме в форматі графіків погодинних відключень електроенергії для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни".

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Деталі: В "Укренерго" пояснили, що графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом, складеним операторами розподільчих мереж для кожної області.

Зазначається, що графіки відключення у такому форматі вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь.

Такі обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, які постраждали від російських обстрілів. А також щоб дати можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів.

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Графіки можна знайти на сайтах обленерго.

Передісторія:

  • Росія з 10 жовтня здійснила низку масованих атак на енергетичні об'єкти України, остання з яких була вранці 31 жовтня. РФ серйозно пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.
  • 1 листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в України є і будуть резерви, аби відновлювати зруйновану інфраструктуру, але закликав українців вже зараз почати підготовку до складної зими та запастися необхідними речами.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі стабілізаційні відключення тривають у 9 регіонах України, оскільки Росія продовжує енерготерор.

      

Теми: електроенергіяУкраїнавійна
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