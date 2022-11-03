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Радбез ООН відкинув брехливу резолюцію росіян про "біолабораторії" в Україні

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 листопада 2022, 01:02
Фото: Getty Images

Рада Безпеки ООН більшістю голосів відкинула запропоновану Росією резолюцію про створення комісії для "розслідування" брехливих тверджень Кремля щодо так званих "біолабораторій США в Україні".

Джерело: російська служба BBC

Деталі: Проєкт резолюції не набрав необхідних 9 голосів із 15. За резолюцію проголосували Росія і Китай, проти - США, Великобританія і Франція, інші держави утрималися.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала цей захід "колосальною витратою часу" і описала твердження Росії як "чистої води вигадки, висунуті без найменших доказів".

Що було раніше: 28 жовтня заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Росія вимагає засідань Радбезу ООН з метою поширювати свою пропаганду та дезінформацію, а також готує провокації із застосуванням біологічних речовин.

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Теми: ООНУкраїнаРосіявійна
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