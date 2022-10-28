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Україна в ООН: Росія готує провокації із застосуванням біологічної зброї

Ольга Глущенко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 03:38
Україна в ООН: Росія готує провокації із застосуванням біологічної зброї
Фото AFP via Getty Images

Росія вимагає засідань Радбезу ООН з метою поширювати свою пропаганду та дезінформацію, а також готує провокації із застосуванням біологічних речовин.

Джерело: заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин, цитує Укрінформ

Деталі: Упродовж двох останніх днів Росія зажадала скликання трьох засідань Ради Безпеки з єдиною метою – поширювати свою пропаганду та дезінформацію, що є свідомим зловживанням відповідальністю РБ щодо підтримання міжнародного миру та безпеки.

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Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Радбезу, скликаному Росією для обговорення "військово-біологічної діяльності США в Україні".

Гайовишин наголосила, що "Україна ніколи й ніде не розробляла, не виробляла спільно з будь-ким і не зберігала біологічну чи хімічну зброю".

За її словами, Україна готова до прийому групи міжнародних незалежних експертів для забезпечення прозорості діяльності лабораторій громадського здоров'я після того, як Росія припинить повномасштабну агресивну війну й виведе своїх військових.

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Поширюючи брехню, Російська Федерація закладає підґрунтя для подальших провокацій із застосуванням біологічних речовин, сказала вона.

"Це загроза, до якої слід ставитися серйозно. Україна звертається до міжнародного співтовариства з проханням виявляти максимальну пильність і чинити тиск на Росію з метою недопущення реалізації її підступних планів із застосуванням біологічної зброї", - додала заступниця постпреда.

Теми: РосіявійнаООН
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