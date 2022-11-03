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Американські аналітики: Кремль розпалює конфлікт всередині війська через виплати

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 листопада 2022, 04:40
Американські аналітики: Кремль розпалює конфлікт всередині війська через виплати
ПРОТЕСТ МОБІЛІЗОВАНИХ В УЛЬЯНОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СКРІН З ВІДЕО

Кремль стикається з проблемами у виплаті обіцяних компенсацій військовим, що посилює соціальну напруженість в суспільстві, говориться у звіті ISW.

Джерело: ISW

Деталі: Про це можуть свідчити відео матеріали, на яких, зокрема, мобілізовані в Ульяновську протестують проти проблем з виплатами. На інших кадрах з Республіки Чувашія видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестуючим мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 000 рублів (близько $4 860).

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Також сім'ї мобілізованих чоловіків публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєву на те, що вони не отримали обіцяної компенсації в розмірі 120 000 рублів (близько $1 945 доларів).

В ISW кажуть, що Кремлю доведеться продовжувати виплачувати обіцяні кошти, щоб зберегти суспільний контроль і деяку подобу морального духу серед російських збройних сил.

"Кремль розпалює конфлікти всередині російських військових формувань, сформованих з різних джерел, пропонуючи різні виплати, пільги та лікування", - підкреслюють аналітики.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Як повідомляють російські ЗМІ, 19 жовтня Володимир Путін підписав указ, згідно з яким грошова винагорода мобілізованого після зарахування в частину має становити не менше 195 тисяч рублів. Путін стверджував, що виплати мають відбуватися і під час так званого "навчання" мобілізованих військовослужбовців. Указ набув чинності з 1 листопада.
  • 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Росії Володимиру Путіну, що нібито часткова мобілізація завершилася і в Україну відправили вже 82 тисячі мобілізованих.

Теми: війнаРосіямобілізація
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