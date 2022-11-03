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Росіяни били по Дніпропетровщині: згоріла АЗС, пошкоджені підприємства та об’єкти інфраструктури

Ірина БалачукЧетвер, 3 листопада 2022, 08:57
ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Уночі 3 листопада російські загарбники обстріляли Дніпропетровську область – завдали ударів по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі, по автозаправці у Нікополі та по промисловому підприємству у Павлограді.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко та голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Це була напружена ніч масованих атак… Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби".

Деталі: Лукашук уточнив, що в об’єкт енергетичної інфраструктури влучив російський дрон-камікадзе. А в об’єкт водної інфраструктури окупанти поцілили ракетою.

У Павлограді ворог вдарив по промисловому підприємству – тривають відновлювальні роботи. 

 
фото з Telegram Лукашука 

На Нікопольщині росіяни накрили "Градами" та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку. У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. 

 
фото з Telegram Лукашука 

Також у місті російські снаряди пошкодили багатоповерхівку, два приватні будинки, коледж, шиномонтаж, меблеве виробництво, промислове підприємство та електромережі. 

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Фото з telegram резніченка

У Марганецькій громаді окупанти залишили без світла понад 1 000 родин – на місці вже працюють енергетики.

Обійшлося без загиблих та поранених.

Водночас оборонці з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 дрони-камікадзе "Shahed-136" – їх збили над Нікопольським районом.
 

Теми: Дніпропетровська областьРосіявійна
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