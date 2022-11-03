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Із будівлі ОДА в Херсоні зник російський прапор

Олена РощінаЧетвер, 3 листопада 2022, 10:38
Із будівлі ОДА в Херсоні зник російський прапор
Херсонська ОДА 3 листопада, фото з Telegram Юрія Соболевського

У Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації.

Джерело: перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, місцеве видання "Мост", телеканал "Херсон Плюс"

Деталі: Чиновник показав свіже фото, зроблене 3 листопада, на якому видно, що російського триколора на будівлі немає. 

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Пряма мова: "Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого… Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки".

"Херсон Плюс" повідомляє, що з площі Свободи зникли блокпости. "Військові тікали й залишили в гаражах навіть паливо", – зазначає телеканал.

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: 27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. До цього їх спонукав контрнаступ ЗСУ та руйнація мостів через ріку.

УП, оновлено
Теми: Херсонокупаціядеокупація
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