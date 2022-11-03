Із будівлі ОДА в Херсоні зник російський прапор

У Херсоні з будівлі обласної державної адміністрації зник прапор Російської Федерації.

Джерело: перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, місцеве видання "Мост", телеканал "Херсон Плюс"

Деталі: Чиновник показав свіже фото, зроблене 3 листопада, на якому видно, що російського триколора на будівлі немає.

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Пряма мова: "Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого… Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки".

З будівлі Херсонської облради зняли триколор pic.twitter.com/5MYCBtI184 — МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) November 3, 2022

"Херсон Плюс" повідомляє, що з площі Свободи зникли блокпости. "Військові тікали й залишили в гаражах навіть паливо", – зазначає телеканал.

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Цьому передувало: 27 жовтня український Центр національного спротиву повідомив, що росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію в Херсонській області на лівий берег Дніпра, тобто вивезли з Херсона. До цього їх спонукав контрнаступ ЗСУ та руйнація мостів через ріку.