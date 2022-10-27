Окупанти Херсона уже перевезли свою "владу" на лівий берег – Спротив
Четвер, 27 жовтня 2022, 14:42
Росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію Херсонської області на лівий берег Дніпра.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно ЦНС: "Ворог активно готує місто до вуличних боїв, та перевозить свої фейкові установи на лівий берег. Водночас колаборанти вивезли свої родини до Криму під приводом "евакуації через обстріли ЗСУ"".
Деталі: Повідомляється, що наразі правий берег Херсонщини залишився без колаборантів та гауляйтерів. Там нині перебувають лише окупаційні війська та місцеві мешканці.
ЦНС закликає жителів за можливості залишити Херсон і виїхати на підконтрольну Києву територію, щоб не ставати заручниками ворога.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ з деокупації області.
- Колаборант Володимир Сальдо 19 жовтня заявив, що так зване керівництво Херсонської області вирішило перебратися на лівий берег у зв'язку з нібито підготовкою контрнаступу ЗСУ.
- Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста.
- Також загарбники вкрали з окупованого Херсона пам'ятник і останки російського князя Григорія Потьомкіна, які зберігалися у Свято-Катерининському храмі.
- Міністр культури Олександр Ткаченко жартома подякував окупантам Херсощини, які, втікаючи, забрали з собою пам'ятники Суворову та Ушакову, за допомогу в дерусифікації України.
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