Окупанти Херсона уже перевезли свою "владу" на лівий берег – Спротив

Росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію Херсонської області на лівий берег Дніпра.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "Ворог активно готує місто до вуличних боїв, та перевозить свої фейкові установи на лівий берег. Водночас колаборанти вивезли свої родини до Криму під приводом "евакуації через обстріли ЗСУ"".

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Деталі: Повідомляється, що наразі правий берег Херсонщини залишився без колаборантів та гауляйтерів. Там нині перебувають лише окупаційні війська та місцеві мешканці.

ЦНС закликає жителів за можливості залишити Херсон і виїхати на підконтрольну Києву територію, щоб не ставати заручниками ворога.

Передісторія: