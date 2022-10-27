Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти Херсона уже перевезли свою "владу" на лівий берег – Спротив

Ірина БалачукЧетвер, 27 жовтня 2022, 14:42
Скриншот з google.maps

Росіяни перенесли свою окупаційну адміністрацію Херсонської області на лівий берег Дніпра.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно ЦНС: "Ворог активно готує місто до вуличних боїв, та перевозить свої фейкові установи на лівий берег. Водночас колаборанти вивезли свої родини до Криму під приводом "евакуації через обстріли ЗСУ"".

Деталі: Повідомляється, що наразі правий берег Херсонщини залишився без колаборантів та гауляйтерів. Там нині перебувають лише окупаційні війська та місцеві мешканці.

ЦНС закликає жителів за можливості залишити Херсон і виїхати на підконтрольну Києву територію, щоб не ставати заручниками ворога.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонокупаціяколаборація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги – ЗМІ

Повітряники пояснили, в яких випадках оголошується повітряна тривога

ЗСУ просуваються на Луганщині, хоч і повільно – Гайдай

США розробили план протидії захопленню західної зброї в Україні Росією

Путін сказав, що російські втрати в десять разів менші ніж в України

Усі новини...
Херсон
В ЗСУ спрогнозували, які "непрості рішення" підготував Суровікін щодо Херсонщини
Окупанти вкрали з Херсона пам'ятник і останки Потьомкіна
РосЗМІ: Диверсанти з гранатометом напали на відділення поліції у Херсоні
Останні новини
08:37
У Раді заявили, що не уповноважували Гончаренка представляти позицію парламенту у Косові
08:18
Росіяни на Донеччині вбили 4 людей і поранили 9-х за добу
07:58
Влада Естонії позбавить росіян і білорусів дозволів на зброю
07:48
фотоРосіяни всю ніч гатили по Нікопольському району з "Градів" і важкої артилерії
07:18
ЗСУ відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів – зведення
06:22
КНДР запустила балістичну ракету невстановленого типу – ЗМІ
05:45
Ворог з Чорного моря загрожує 24 "Калібрами" – ОК "Південь"
04:44
ISW: Путін підтвердив незмінну мету – знищити українську державу
03:45
оновленоІлон Маск купив Twitter, попереднє керівництво залишило штаб-квартиру
03:38
Україна в ООН: Росія готує провокації із застосуванням біологічної зброї
Усі новини...