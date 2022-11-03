Зеленський обговорив з президентом Індонезії підготовку до саміту G20
Четвер, 3 листопада 2022, 12:23
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо і обговорив підготовку до саміту "Групи 20" (G20) на острові Балі.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова: "Провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи.
Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20".
Нагадаємо:
- Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.
- Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Путін думає, чи брати участь у саміті.
- Через можливу присутність президента Росії склад учасників зустрічі під питанням.