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Зеленський обговорив з президентом Індонезії підготовку до саміту G20

Альона Мазуренко Четвер, 3 листопада 2022, 12:23
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Індонезії Джоко Відодо і обговорив підготовку до саміту "Групи 20" (G20) на острові Балі.

Джерело: Зеленський у Twitter 

Пряма мова: "Провів розмову з президентом Індонезії Джоко Відодо. Обговорили важливість продовження дії Зернової ініціативи.

Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки. Приділили також увагу підготовці до саміту G20".

Нагадаємо: 

  • Індонезія у листопаді 2022 року прийматиме саміт "Групи 20" (G20) на острові Балі.
  • Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Джоко Відодо не скасував запрошення на саміт президенту РФ Володимиру Путіну, але запросив на зустріч G20 президента України Володимира Зеленського. Путін думає, чи брати участь у саміті. 
  • Через можливу присутність президента Росії склад учасників зустрічі під питанням.

Теми: ЗеленськийІндонезіяРосіяміжнародні відносини
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