Зеленського запросили на саміт G20, де може бути Путін
Середа, 27 квітня 2022, 14:50
Голова G20 та президент Індонезії Джоко Відодо запросив главу України Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки". Раніше запрошення отримали усі члени, в тому числі російський лідер Володимир Путін.
Джерело: Зеленський у Twitter
Пряма мова Зеленського: "Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо.
Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності 🇺🇦, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки.
Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20".
Довідково: Відодо є нинішнім головою G20.
Росія є однією з країн "Великої двадцятки".
ВІДЕО ДНЯ
Саміт почнеться 15 листопада. Усі країни-члени вже запрошені на нього.