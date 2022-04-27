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Зеленського запросили на саміт G20, де може бути Путін

Роман ПетренкоСереда, 27 квітня 2022, 14:50
ФОТО оп

Голова G20 та президент Індонезії Джоко Відодо запросив главу України Володимира Зеленського взяти участь у саміті "Великої двадцятки". Раніше запрошення отримали усі члени, в тому числі російський лідер Володимир Путін.

Джерело: Зеленський у Twitter

Пряма мова Зеленського: "Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо.

Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності 🇺🇦, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки.

Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20".

Довідково: Відодо є нинішнім головою G20.

Росія є однією з країн "Великої двадцятки".

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Саміт почнеться 15 листопада. Усі країни-члени вже запрошені на нього.

Теми: ЗеленськийІндонезія
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