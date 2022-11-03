Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського

Альона Мазуренко Четвер, 3 листопада 2022, 14:17

Верховна Рада позбавила мандатів, народних депутатів Ігоря Васильковського і Вадими Рабіновича, яких раніше позбавили громадянства. 

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні (3 листопада - ред.) парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року указом президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України".

Деталі: За словами нардепа, відповідні постанови підтримали 292 та 304 голосами "за".

Железняк повідомив, що у Раді наразі залишилося 417 нардепів.

Васильковського обирали у Раду в одномандатному виборчому окрузі №139 (Одеська область) від партії "Слуга народу", а Рабіновича - в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Опозиційна платформа – За життя".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Верховна РадаРабіновичОПЗЖ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія хоче якнайшвидше перевести ЗАЕС у свою електромережу – ISW

На півдні ЗСУ вдарили по пунктах базування і логістичних об’єктах ворога – командування

Зеленський про ситуацію на фронті: Хлопці йдуть вперед, а окупанти – за кораблями

Зеленський: Якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключене – це несправедливо

Стеження США за зброєю в Україні триває кілька місяців, воно не виявило розкрадань – Пентагон

Фонд Притули за день зібрав кошти на 60 БТРів замість 50

Усі новини...
Верховна Рада
Комітет рекомендував Раді звільнити Чернишова з посади голови Мінрегіону
Держбюджет-2023 прямує на фінальне голосування в Раді
У Раді готуються звільнити Чернишова з посади міністра розвитку громад
Останні новини
06:34
УЗ призначила евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
05:36
Росія хоче якнайшвидше перевести ЗАЕС у свою електромережу – ISW
04:53
Ізраїль вдарив по сектору Гази у відповідь на випущені ракети
04:12
З Мар’їнки евакуювали усе цивільне населення
03:16
У п’ятницю Twitter розпочне скорочення працівників – Reuters
02:48
Над Дніпропетровщиною літали ворожі "мопеди", спрацювала ППО – голова облради
01:52
На ЗАЕС прибула нова група експертів МАГАТЕ
01:28
На півдні ЗСУ вдарили по пунктах базування і логістичних об’єктах ворога – командування
00:55
Найгірший результат за 15 років: "Динамо" програло 5 матч у групі Ліги Європи
00:25
фотоСумщина: по прикордонних громадах ворог випустив 157 снарядів та мін
Усі новини...