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Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського

Альона Мазуренко Четвер, 3 листопада 2022, 13:17
Рада позбавила мандатів Рабіновича і Васильковського

Верховна Рада позбавила мандатів, народних депутатів Ігоря Васильковського і Вадими Рабіновича, яких раніше позбавили громадянства. 

Джерело: член фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні (3 листопада - ред.) парламент достроково припинив повноваження народних депутатів Васильковського І.І. та Рабіновича В.З., яких 18 липня 2022 року указом президента No 502/2022 було позбавлено громадянства України".

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Деталі: За словами нардепа, відповідні постанови підтримали 292 та 304 голосами "за".

Железняк повідомив, що у Раді наразі залишилося 417 нардепів.

Васильковського обирали у Раду в одномандатному виборчому окрузі №139 (Одеська область) від партії "Слуга народу", а Рабіновича - в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від партії "Опозиційна платформа – За життя".

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Теми: Верховна РадаРабіновичОПЗЖ
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