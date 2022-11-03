Українська ІТ-армія отримала доступ до документів Центробанку РФ – Федоров
Українські ІТ-спеціалісти отримали доступ до внутрішніх мереж Центрального банку РФ та аналізують їхній вміст.
Джерело: Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Пряма мова: "IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку рф! Дякуючи департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках недобанку (Центробанку РФ, - ред.), ми маємо багато цікавого про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ (криптографічного захисту інформації, - ред) та інші матеріали, що циркулюють в мережах цб рф".
Деталі: За словами очільника Мінцифри, українські фахівці вже аналізують файли російського Центробанку.
"Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля?" - зазначив урядовець.
Федоров також поділився посиланням на перші 27 тис. файлів та закликав громадськість ознайомитися з ними і "зробити відповідні висновки".
Що цьому передувало:
- У липні Михайло Федоров розповів, як Україна воює з Росією на кіберфронті