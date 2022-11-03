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Українська ІТ-армія отримала доступ до документів Центробанку РФ – Федоров

"Українська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 13:20
Українська ІТ-армія отримала доступ до документів Центробанку РФ – Федоров
Фото: РИА Новости

Українські ІТ-спеціалісти отримали доступ до внутрішніх мереж Центрального банку РФ та аналізують їхній вміст.

Джерело: Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Пряма мова: "IT-армія отримала доступ до мереж центрального банку рф! Дякуючи департаменту інформаційних технологій та департаменту операцій на фінансових ринках недобанку (Центробанку РФ, - ред.), ми маємо багато цікавого про персонал, спеціалізовані автоматизовані банківські системи, їх вихідні файли, принципи їх взаємодії, системи КЗІ (криптографічного захисту інформації, - ред) та інші матеріали, що циркулюють в мережах цб рф".

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Деталі: За словами очільника Мінцифри, українські фахівці вже аналізують файли російського Центробанку.

"Якщо ЦБ не може забезпечити власний кіберзахист, то як він зможе захистити стабільність рубля?" - зазначив урядовець.

Федоров також поділився посиланням на перші 27 тис. файлів та закликав громадськість ознайомитися з ними і "зробити відповідні висновки".

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Що цьому передувало:

  • У липні Михайло Федоров розповів, як Україна воює з Росією на кіберфронті

Теми: технологіївійна
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