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Тіла 868 мирних жителів виявили у звільнених від росіян містах та селах – поліція

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 14:27
Тіла 868 мирних жителів виявили у звільнених від росіян містах та селах – поліція
Олексій Сергєєв на брифінгу 3 листопада

У деокупованих населених пунктах Харківщини, Донеччини та Херсонщини виявили тіла 868 цивільних, які загинули під час російської окупації.

Джерело: начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв на брифінгу 3 листопада

Пряма мова: "З початку деокупаційних заходів поліцією у Донецькій, Харківській та Херсонських областях виявлено тіла 868 цивільних осіб, з них 24 діти. Лише за минулу добу у зазначених регіонах виявлено тіла 14 осіб, що є черговим підтвердженням того, що Росія здійснює фактично геноцид українського народу".

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Деталі: Сергєєв повідомив, що поліція забезпечила стабілізаційні заходи у 375 окупованих населених пунктах: 43 на Донеччині, 244 на Харківщині та 88 на Херсонщині. Відновлена робота 14 підрозділів поліції: 10 на Харківщині та по два на Донеччині та Херсонщині.

Він зазначив, що на цих територіях орієнтовно проживає майже 86 тисяч людей.

Нагадаємо: 26 жовтня Мінреінтеграції повідомило, що на нещодавно звільнених територіях уже ексгумували близько тисячі тіл загиблих військових та цивільних громадян.

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Теми: деокупаціяполіціяжертвивійна
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