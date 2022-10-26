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На деокупованих територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих

Ірина БалачукСереда, 26 жовтня 2022, 13:44
Ексгумація тіл загиблих в Ізюмі. Фото з Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова

На нещодавно звільнених територіях уже ексгумували близько тисячі тіл загиблих військових та цивільних громадян.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій  

Дослівно Мінреінтеграції: "У результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань.

Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи".

Деталі: Повідомляється, що робота з ексгумації триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.

У міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо уповноваженому: (099) 792-01-26.

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Теми: деокупаціявійнажертвиІзюм
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