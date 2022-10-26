На деокупованих територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих
На нещодавно звільнених територіях уже ексгумували близько тисячі тіл загиблих військових та цивільних громадян.
Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Дослівно Мінреінтеграції: "У результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих героїв та мирних громадян. Зокрема, майже 450 в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань.
Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи".
Деталі: Повідомляється, що робота з ексгумації триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.
У міністерстві нагадали, що працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.
Повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо уповноваженому: (099) 792-01-26.
Передісторія:
- 23 вересня в Ізюмі закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти.
- 25 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що у деокупованому Ізюмі Харківської області знайшли ще два масові поховання з сотнями тіл.
- 17 жовтня правоохоронці повідомили, що ексгумували уже 187 тіл на місці масового поховання загиблих від рук окупантів у місті Лиман – серед них 35 військових і 152 цивільних.