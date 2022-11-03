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Енергетичний і водний об'єкти Кривого Рогу росіяни атакували "Іскандерами" й "Шахедами" 

Олена РощінаЧетвер, 3 листопада 2022, 15:20

Російські війська в ніч на 3 листопада атакували об’єкти енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі ракетами "Іскандер" та дроном-камікадзе "Shahed-136".

Джерело: Оперативне командування "Південь", голова військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Дослівно ОК "Південь": "Вночі по Криворіжжю, за уточненими даними, було нанесено ракетний удар "Іскандером" та ударним дроном типу "Shahed -136" по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури. Без людських втрат. Відновлення об’єктів триває".

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Деталі: Спершу було відомо, що іранський дрон-камікадзе "Shahed-136" пізно ввечері 2 листопада влучив в енергетичний об'єкт у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Голова ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що 4 ворожі дрони були знищені над Дніпропетровською областю, але у Кривому Розі сталися два удари: один – по об'єкту енергетичної інфраструктури (дрон), один – водної (ракета). Скрізь руйнування значні. Без втрат. Водопостачання на ранок було відновлено на генераторах.

За даними ОК "Південь", у Нікопольському районі Дніпропетровської області силами протиповітряної оборони було відбито атаку чотирма дронами-камікадзе: всі баражуючі снаряди знищено.

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Крім того, по Нікопольщині росіяни били з "Градів" та важкої артилерії. В райцентрі, Нікополі, зайнялася автозаправка. Пожежу оперативно ліквідовано. Обстрілами пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, приватні підприємства.

У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили мирне населення без електрики.

А звільнені Хрещенівку і Біляївку в Бериславському районі Херсонщини ворог обстрілював зенітно-ракетними системами С-300 та реактивними системами залпового вогню "Ураган". Люди не постраждали.

Теми: Кривий РігНікопольДніпропетровська областьвійна
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