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На окупованих територіях росіяни "полюють" на чоловіків призовного віку – Міноборони

"Українська правда"Четвер, 3 листопада 2022, 15:55

На тимчасово окупованих територіях України почастішали випадки зникнення місцевих мешканців, чоловіків призовного віку насильно "мобілізують" до лав окупаційних військ.

Джерело: брифінг речника Міністерства оборони України Олександра Мотузяника в Military Media Center

Пряма мова: "Збільшилася кількість випадків зникнення безвісти місцевих мешканців, а також проведення облав та полювання на чоловіків призовного віку, яких насильницьким способом доставляють до військкоматів для забезпечення виконання плану мобілізації на тимчасово окупованих територіях".

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Деталі: За словами Мотузяника, запровадження ворогом так званого воєнного стану на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей спрямоване на подальше посилення окупаційного режиму і тиску на місцеве населення.

Що цьому передувало:

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Теми: окупаціявійнаМіноборони
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