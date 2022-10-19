Путін ввів воєнний стан на тимчасово окупованих територіях України

Президент Росії Володимир Путін оголосив про рішення запровадити воєнний стан в окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України.

Джерело: заява Путіна на засіданні Радбезу РФ 19 жовтня, сайт Кремля

Пряма мова Путіна: "Мною підписано указ про введення воєнного стану в цих чотирьох суб'єктах Російської Федерації. Він негайно буде направлений на затвердження до Ради Федерації. Про ухвалене рішення проінформована і Державна Дума".

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Деталі: Путін заявив, що в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України до їх окупації Росією діяв режим воєнного стану, а "зараз необхідно оформити цей режим уже в рамках російського законодавства".

На сайті Кремля одразу ж опублікували відповідний указ Путіна.

Текст указу Фото з сайту кремля

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Іншим своїм указом Путін ввів на територіях окупованого Криму, Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей та м. Севастополя режим середнього рівня реагування.

У межах цього режиму вищі посадові особи зазначених територій мають:

посилити охорону громадського порядку, охорону військових, важливих державних і спеціальних об'єктів, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення, функціонування транспорту, комунікацій і зв'язку, об'єктів енергетики тощо;

запровадити особливий режим роботи об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій і зв'язку, об'єктів енергетики, а також об'єктів, що становлять підвищену небезпеку для життя і здоров'я людей та для навколишнього природного середовища;

тимчасово відселити жителів у безпечні райони;

запровадити та забезпечити особливий режим в'їзду на територію і виїзду з неї, а також обмеження свободи пересування по ній;

обмежити рух транспортних засобів і здійснювати їхній огляд;

запровадити контроль за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій і зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів і автоматизованих систем, використання їхньої роботи для потреб оборони.

Також Путін доручив ввести на інших територіях суб'єктів Росії, що входять до складу Центрального федерального округу і Південного федерального округу, режим підвищеної готовності.

Органи виконавчої влади зазначених територій мають:

посилити охорону громадського порядку і важливих об'єктів життєзабезпечення, енергетики, транспорту, зв'язку тощо;

ввести особливий режим роботи цих об'єктів;

обмежити рух транспортних засобів і здійснювати їхній огляд;

запровадити контроль за роботою об'єктів, що забезпечують функціонування транспорту, комунікацій і зв'язку, за роботою друкарень, обчислювальних центрів і автоматизованих систем, використовувати їхню роботу для потреб оборони.

На всіх інших територіях РФ Путін ввів режим базової готовності.

Влада цих регіонів має посилити охорону громадського порядку і важливих об'єктів і ввести особливий режим роботи цих об'єктів.

Також регіональна влада Росії має створити оперативні штаби суб'єктів РФ, до яких входитимуть представники Міноборони Росії, керівники відповідних територіальних органів МВС, Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійного лиха, ФСБ, Федеральної служби військ національної гвардії РФ, а також представники органів публічної влади відповідного суб'єкта РФ і організацій.

Путін постановив, що рішення такого оперативного штабу є обов'язковими для виконання на території відповідного суб'єкта РФ.

Також на засіданні Радбезу Путін доручив створити спеціальну координаційну раду, яку очолить прем'єр Михайло Мішустін.

До складу ради також увійдуть віцепрем'єри, представники силових відомств, соціально-економічного блоку уряду, Адміністрації президента, а також Державної Ради. За словами Путіна, це дасть змогу забезпечити "тісну взаємодію з усіма регіонами країни".

Оновлено: Російські ЗМІ повідомили, що Рада Федерації одностайно затвердила указ президента РФ про введення воєнного стану в 4 "нових російських регіонах".