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Генштаб розкрив хитрощі Росії для продовження мобілізації потайки – зведення

Євген КізіловЧетвер, 3 листопада 2022, 17:53
Генштаб розкрив хитрощі Росії для продовження мобілізації потайки – зведення
путін і шойгу, Getty Images

Незважаючи на оголошене Росією завершення мобілізації, військове керівництво РФ продовжує набір так званих "добровольців" для у часті у війні проти України.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Повідомляється, що російські військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Цими "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров’я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда.

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Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов’язань, укладання контракту з Міністерством оборони Росії з такими особами не передбачається.

Крім того, за інформацією Генштабу, противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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Натомість авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Зберігається загроза завдання по Україні нових ударів та задіяння ударних безпілотників, зокрема і з території Білорусі.

Нагадаємо: Раніше Генштаб уже повідомляв, що Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі попри офіційні заяви про її завершення.

Теми: мобілізаціяРосіяГенштабвійна
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