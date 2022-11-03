Мобілізація в РФ: за добу 15 новобранців утекли, ще 2 наклали на себе руки

Щойно мобілізовані росіяни масово дезертирують, щоб не воювати в Україні, а дехто не витримує напруги і навіть вчиняє самогубство.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, раніше відмобілізований особовий склад армії РФ має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації.

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Так, в підрозділах 57-ї мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства.

Крім того, повідомляє штаб, основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, що знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування.

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Нагадаємо: Раніше Генштаб повідомляв, що Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі попри офіційні заяви про її завершення.