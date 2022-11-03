Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мобілізація в РФ: за добу 15 новобранців утекли, ще 2 наклали на себе руки

Євген КізіловЧетвер, 3 листопада 2022, 18:19

Щойно мобілізовані росіяни масово дезертирують, щоб не воювати в Україні, а дехто не витримує напруги і навіть вчиняє самогубство.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, раніше відмобілізований особовий склад армії РФ має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації.

Реклама:

Так, в підрозділах 57-ї мотострілецької дивізії так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані, самовільно залишило частину понад 15 осіб солдат і сержантів, а під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства.

Крім того, повідомляє штаб, основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових кампаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, що знята зі зберігання і не пройшла відповідного обслуговування.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше Генштаб повідомляв, що Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі попри офіційні заяви про її завершення.

Теми: мобілізаціяРосіяжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
мобілізація
Веніславський: Друга вища освіта не може бути підставою для відстрочки від мобілізації
Росія готує нову хвилю мобілізації в Криму – представництво президента
Резніков розказав, чи є необхідність у новій мобілізації
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: