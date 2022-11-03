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Залужний відповів зламувачам свого Instagram: Цинічні тварюки

Євген КізіловЧетвер, 3 листопада 2022, 22:35
валерій залужний, Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відповідь хакерам, які зламали його акаунт в соцмережі Instagram. Назвав їх "цинічними тварюками" і пообіцяв знищити всіх "орків".

Джерело: Залужний в Instagram

Пряма мова: "Цинічні тварюки не мають жодних моральних обмежень! Будучи безсилими проти нас на фронті, вони б’ють по нашим дітям і сім’ям.

Найпростіше – зламати мій приватний Інстаграм, який не пов’язаний із професійною діяльністю, де лише діти і родинні фото. І головне – похизуватися цим. Замість дітей і сім’ї, показати себе – вбивць.

Цей випадок вкотре доводить, що орків треба знищити! Ми вб’ємо їх усіх! Наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися".

 

Що передувало: 3 листопада проросійські хакери зламали профіль Залужного в соцмережі Instagram.

На його сторінці з’явився пост, в якому стверджувалося, що хакери нібито проникли до програми управління військами DELTA, якою користуються Збройні сили України. Фото профіля головнокомандувача ЗСУ хакери змінили, а також розмістили посилання на свої соціальні мережі.

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Теми: ЗалужнийсоцмережіЗбройні сили
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