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Зеленський про ситуацію на фронті: Хлопці йдуть вперед, а окупанти – за кораблями

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 листопада 2022, 23:26
Володимир Зеленський, фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські війська на фронті просуваються вперед.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Щодо фронту – хлопці вперед ідуть. Щодо зерна – судна ідуть. Щодо окупантів – то вони також... за кораблями!".

Деталі: Водночас Зеленський не повідомив подробиць про просування українських військ.

З нагоди Дня ракетних військ та артилерії президент також підкреслив, що українська артилерія стала найсильнішою у Європі і однією з найсильніших у світі.

"Так завжди буде. Попри фізичну перевагу ворожої артилерії – просто кількісну – наші воїни забезпечують кращі результати. Перевага наших артилеристів якісна – майстерністю, інтелектом, вірою в себе та в нашу країну", – наголосив він.

Що передувало: У четвер увечері головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росіяни втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, щодня відбувається до 80 атак.

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Теми: ЗеленськийвійнаЗбройні сили
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