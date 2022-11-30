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Швеція заявляє про прогрес із Туреччиною у питанні членства у НАТО

"Європейська правда"Середа, 30 листопада 2022, 10:31

Швеція і Фінляндія досягли значного прогресу на шляху до угоди з Туреччиною про прийом скандинавських країн до НАТО.

Про це заявив у середу міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"У нас вчора була дуже хороша двостороння зустріч між Швецією, Фінляндією і Туреччиною, і я відчув після цієї зустрічі, що є прогрес. Ми рухаємося вперед", - сказав він після прибуття на другий день засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція і Фінляндія досягли прогресу в отриманні схвалення Анкарою їхніх заявок на вступ до НАТО, але їм все ще потрібно зробити більше.

Туреччина та Угорщина єдині з 30 країн-членів НАТО, які не ратифікували заявки скандинавських країн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відкинув припущення, що зволікання Будапешта з ратифікацією вступу Фінляндії та Швеції до НАТО є частиною торгу, щоби переконати Брюссель не блокувати кошти ЄС для Угорщини.

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Теми: ТуреччинаНАТОШвеціяміжнародні відносини
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