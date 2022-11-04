Маск скорочує витрати у Twitter на $1 млрд

Мільярдер і новий власник Twitter Ілон Маск наказав скоротити витрати мережі на 1 млрд доларів.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела і внутрішнє повідомлення Slack

Деталі: Маск доручив команді Twitter економити понад 1 мільярд доларів щорічних витрат за рахунок скорочення хмарних сервісів і додаткового серверного простору.

Компанія прагне знайти до 3 мільйонів доларів економії у день, йдеться в повідомленні Slack.

Як зазначає видання, такі різкі скорочення можуть поставити веб-сайт і додаток Twitter під загрозу падіння в моменти з високим трафіком, такі як майбутні проміжні вибори у США.

Нагадаємо: Компанія Twitter мала повідомити співробітників до 9 ранку за тихоокеанським часом у п'ятницю про те, чи будуть вони звільнені.

28 жовтня американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру.