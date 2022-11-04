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У п’ятницю Twitter розпочне скорочення працівників – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 4 листопада 2022, 02:16
У п’ятницю Twitter розпочне скорочення працівників – ЗМІ
фото: getty images

Компанія Twitter повідомить співробітників до 9 ранку за тихоокеанським часом у п'ятницю про те, чи будуть вони звільнені.

Джерело: Reuters із посиланням на лист компанії, Bloomberg

Дослівно: "Прагнучи поставити Twitter на здоровий шлях, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили в п'ятницю".

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Деталі: Twitter повідомив у електронному листі, що його офіси будуть тимчасово закриті, а доступ до всіх бейджів буде призупинено, щоб "допомогти забезпечити безпеку кожного співробітника, а також систем Twitter і клієнтів".

За даними Bloomberg, Маск планує скоротити близько 3700 робочих місць у Twitter.

Наразі у Twitter працює близько 7500 співробітників.

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Що передувало: Новий власник Twitter Ілон Маск наказав розпочати звільнення працівників компанії. Він повідомив потенційним спонсорам свого придбання Twitter, що планує скоротити майже 75% персоналу Twitter, скоротивши чисельність до 2000. 

Також Маск розпустив раду директорів Twitter і зміцнив контроль над компанією.

Нагадаємо: 28 жовтня американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру.

Теми: соцмережі
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