Над Львівщиною збили дрон-камікадзе
П'ятниця, 4 листопада 2022, 08:47
Бійці Повітряного командування "Захід" збили над Львівською область дрон-камікадзе "Шахед" іранського походження.
Джерело: голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький
Пряма мова: "Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "Шахід". Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК "Захід" за блискучу роботу!".
Нагадаємо: У ніч на 4 листопада у Дніпропетровській області сили ППО приземлили 8 ворожих "Шахедів".
ВІДЕО ДНЯ