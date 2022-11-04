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Над Львівщиною збили дрон-камікадзе

Олена РощінаП'ятниця, 4 листопада 2022, 08:47

Бійці Повітряного командування "Захід" збили над Львівською область дрон-камікадзе "Шахед" іранського походження.

Джерело: голова Львівської ОДА (ОВА) Максим Козицький

Пряма мова: "Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "Шахід". Руйнувань та постраждалих в області нема. Дякуємо нашим оборонцям з ПвК "Захід" за блискучу роботу!".

Нагадаємо: У ніч на 4 листопада у Дніпропетровській області сили ППО приземлили 8 ворожих "Шахедів".

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Теми: ЛьвівщинаШахедбезпілотникивійна
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