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Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Сватового-Кремінної – Гайдай

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 11:15
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Сватового-Кремінної – Гайдай
Скрін з мапи, траса Сватове-Кремінна

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України біля населених пунктів Сватове та Кремінна на Луганщині. 

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Росіяни намагаються пробити нашу оборону біля Сватового-Кремінної. Луганська земля всипана тілами загиблих окупантів. Кожного разу при атаках росіяни відправляють на "розвідку", в якій не вижити, своїх солдатів кількістю до взводу. Вони гинуть, і йдуть наступні, далі ще і ще".

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Деталі: За його словами, росіяни не забирають тіла своїх загиблих. Гайдай додав, що обстріли деокупованих населених пунктів, тому повертатися туди небезпечно. Крім того, села та міста не розміновані і "кишать" нерозвірваними снарядами. Евакуація місцевих мешканців триває.

Що цьому передувало: 28 жовтня Гайдай повідомив, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ, але закликав дочекатися інформації від Генштабу.

Теми: Луганська областьЗбройні силивійна
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