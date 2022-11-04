Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ біля Сватового-Кремінної – Гайдай

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України біля населених пунктів Сватове та Кремінна на Луганщині.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Росіяни намагаються пробити нашу оборону біля Сватового-Кремінної. Луганська земля всипана тілами загиблих окупантів. Кожного разу при атаках росіяни відправляють на "розвідку", в якій не вижити, своїх солдатів кількістю до взводу. Вони гинуть, і йдуть наступні, далі ще і ще".

Деталі: За його словами, росіяни не забирають тіла своїх загиблих. Гайдай додав, що обстріли деокупованих населених пунктів, тому повертатися туди небезпечно. Крім того, села та міста не розміновані і "кишать" нерозвірваними снарядами. Евакуація місцевих мешканців триває.

Що цьому передувало: 28 жовтня Гайдай повідомив, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ, але закликав дочекатися інформації від Генштабу.