Траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ, але закликав дочекатися інформації від Генштабу.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Поки що ми не будемо називати населенні пункти конкретно. Краще хай це зробить Генштаб, але можна сказати, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ.

Незважаючи на погану погоду, суцільні зливи кілька днів підряд, все одно, просування є, невелике, але є".

Деталі: Гайдай закликав людей зберігати інформаційну тишу і чекати на повідомлення від Генштабу.

Він сподівається, що наступного тижня військові дозволять поділитися деякими фото і відеоматеріалами із деокупованих районів Луганщини.

Згодом речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль.

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Череватий додав, що наразі там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше.

Що передувало: 27 жовтня Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ хоч і повільно, але просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.