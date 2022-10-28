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Траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ – Гайдай

Альона Мазуренко П'ятниця, 28 жовтня 2022, 20:23
Траса Сватове-Кремінна практично під контролем ЗСУ – Гайдай
скріншот deepstatemap

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ, але закликав дочекатися інформації від Генштабу.

Джерело: Гайдай у Facebook

Пряма мова: "Поки що ми не будемо називати населенні пункти конкретно. Краще хай це зробить Генштаб, але можна сказати, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ.

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Незважаючи на погану погоду, суцільні зливи кілька днів підряд, все одно, просування є, невелике, але є".

Деталі: Гайдай закликав людей зберігати інформаційну тишу і чекати на повідомлення від Генштабу.

Він сподівається, що наступного тижня військові дозволять поділитися деякими фото і відеоматеріалами із деокупованих районів Луганщини.

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Згодом речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив, що ЗСУ взяли трасу під повний вогневий контроль.

Череватий додав, що наразі там продовжується бойова робота, про яку повідомлять пізніше.

Що передувало: 27 жовтня Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ хоч і повільно, але просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.

Теми: Луганська областьдеокупація
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