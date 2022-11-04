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У Києві стартувало опитування щодо повернення вулицям історичних назв

Ірина БалачукП'ятниця, 4 листопада 2022, 11:57
У Києві стартувало опитування щодо повернення вулицям історичних назв
Фото pixabay.com

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" розпочалося опитування щодо повернення історичних назв міським об’єктам, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: Наразі у перелік увійшли 32 об'єкти – вулиці, провулки, площі.

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Щоб висловити свою думку в застосунку, потрібно:

  • вибирати розділ "Електронна демократія" ⟶ "Опитування",
  • переглянути перелік питань і натискати "Взяти участь".
 
Фото КМДА

Опитування триватиме до 13 листопада, а його результати передадуть на розгляд Київради.

Теми: Київдерусифікація
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