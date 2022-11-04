У Києві стартувало опитування щодо повернення вулицям історичних назв
П'ятниця, 4 листопада 2022, 12:57
У мобільному застосунку "Київ Цифровий" розпочалося опитування щодо повернення історичних назв міським об’єктам, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.
Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації
Деталі: Наразі у перелік увійшли 32 об'єкти – вулиці, провулки, площі.
Щоб висловити свою думку в застосунку, потрібно:
- вибирати розділ "Електронна демократія" ⟶ "Опитування",
- переглянути перелік питань і натискати "Взяти участь".
Опитування триватиме до 13 листопада, а його результати передадуть на розгляд Київради.
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