У Києві стартувало опитування щодо повернення вулицям історичних назв

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" розпочалося опитування щодо повернення історичних назв міським об’єктам, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: Наразі у перелік увійшли 32 об'єкти – вулиці, провулки, площі.

Щоб висловити свою думку в застосунку, потрібно:

вибирати розділ "Електронна демократія" ⟶ "Опитування",

переглянути перелік питань і натискати "Взяти участь".

Фото КМДА

Опитування триватиме до 13 листопада, а його результати передадуть на розгляд Київради.