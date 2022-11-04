Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна має розвивати систему дронів, і не тільки тих, що в повітрі – Резніков

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 13:34
Резніков, скрін з трансляції брифінгу 4 листопада

Одним з викликів для ВПК України є розвиток системи безпілотників, у тому числи підводних, надводних та наземних.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 4 листопада

Пряма мова: "Виклик для українського ВПК (військово промислового комплексу - ред.) – розвиток сучасних технологій, таких як безпілотники. Я маю на увазі не тільки ті, що в повітрі, а й ті, що під водою, в воді і на землі. Це майбутнє сучасних війн на Землі.

На жаль, маючи такого сусіди ми розуміємо всі виклики після перемоги у цій війні. Тому ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками, щоб збивати їх або заволодівати ними".

Деталі: Він додав, що ще одним викликом для ВПК є будування системи ремонту техніки. За його словами, найпростіший ремонт має відбуватися на полі бою, ремонт середньої складності – на українських підприємствах, а важкий – за межами України, наприклад в Польщі, Словаччині та Чехії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Резніковбезпілотникитехнології
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця

Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА

фото, доповненоУ Рівному чоловік кинув боєприпас на дитмайданчику, серед постраждалих дитина

відеоЖурналісти AP дізнались подробиці масових убивств у Бучі

Понад тисячу Starlink в Україні відключилися через проблеми з фінансуванням – CNN

США пообіцяли надати Україні допомогу, необхідну для звільнення Херсона

Усі новини...
Резніков
Будуть приємні новини: Резніков анонсував новий пакет військової допомоги від США
Резніков вважає, що результат проміжних виборів у США не похитне підтримку України
Резніков вважає, що росіяни потенційно готові до "акту доброї волі" в Херсоні
Останні новини
05:07
За день із Twitter звільнили 50% персоналу, працівники подали до суду
04:08
Кулеба: До кінця року Україна отримає нові системи ППО і ПРО
03:10
На півдні ЗСУ відпрацювали 170 вогневих завдань по ворогу – командування
02:38
В окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру – FT
01:48
Маск повідомив, якою надалі буде політика Twitter
01:17
Росія проголосувала за резолюцію із засудженням себе самої – Кислиця
00:47
Росіяни гатили по 4 громадах Сумщини, запустили 70 снарядів і мін
00:06
Ворог атакував Вінниччину "Шахедами" – голова ОВА
23:51
Нідерланди надають Україні 120 млн євро військової допомоги, модернізують 45 танків
23:41
Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, у воді до 10 тонн пального – ОВА
Усі новини...