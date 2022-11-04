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Україна має розвивати систему дронів, і не тільки тих, що в повітрі – Резніков

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 12:34
Україна має розвивати систему дронів, і не тільки тих, що в повітрі – Резніков
Резніков, скрін з трансляції брифінгу 4 листопада

Одним з викликів для ВПК України є розвиток системи безпілотників, у тому числи підводних, надводних та наземних.

Джерело: міністр оборони України Олексій Резніков на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 4 листопада

Пряма мова: "Виклик для українського ВПК (військово промислового комплексу - ред.) – розвиток сучасних технологій, таких як безпілотники. Я маю на увазі не тільки ті, що в повітрі, а й ті, що під водою, в воді і на землі. Це майбутнє сучасних війн на Землі.

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На жаль, маючи такого сусіди ми розуміємо всі виклики після перемоги у цій війні. Тому ми розвиваємо систему безпілотних дронів, а також засоби контрборотьби з ворожими безпілотниками, щоб збивати їх або заволодівати ними".

Деталі: Він додав, що ще одним викликом для ВПК є будування системи ремонту техніки. За його словами, найпростіший ремонт має відбуватися на полі бою, ремонт середньої складності – на українських підприємствах, а важкий – за межами України, наприклад в Польщі, Словаччині та Чехії.

Теми: Резніковбезпілотникитехнології
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