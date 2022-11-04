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Резніков вважає, що результат проміжних виборів у США не похитне підтримку України

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 14:20

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що після проміжних виборів у США 8 листопада двопартійна підтримка України у Конгресі збережеться. 

Про це міністр сказав на онлайн-брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

"Я неодноразово зустрічався з предстваниками Сенату та Конгресу, і кожного разу делегації були двопартійними. Я спілкуюся на постійній основі з міністром оборони Ллойдом Остіним, з його командою. Я чітко розумію, що підтримка Сполучених Штатів залишиться двопартійною і двопалатною теж", - зазначив Резніков.

Він висловив переконання, що заяви, які лунають зі США щодо послаблення допомоги України після виборів, є тільки виборчою риторикою.

"У мене є особисте персональне розуміння та відчуття, що у переважній більшості американський народ підтримує Україну у цій несправедливій війні. І американський народ хоче перемоги України. А американці - дуже прагматичні люди, американці люблять перемагати. Вони розуміють, що вони партнерами будуть у цій війні, в перемозі над злом", - додав Резніков.

Як повідомлялося, сенатор-республіканець Роб Портман та його колега-демократ Кріс Кунс під час візиту до Києва 3 листопада запевнили, що двопартійна підтримка України продовжиться після проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться наступного тижня.

Також повідомлялося, що члени Конгресу з Демократичної та Республіканської партій обговорюють можливість ухвалити закон про виділення мільярдів доларів допомоги Україні наперед на тлі побоювань, що після виборів законодавці можуть більш скептично ставитися до підтримки Києва.

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Теми: РезніковСШАвибори
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