У Петербурзі відкрили центр вагнерівців

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У Санкт-Петербурзі відкрили "ПВК Вагнер-центр", пов'язаний зі структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина, також відомого як "кухар Путіна".

Джерело: видання SOTA, Медуза

Деталі: Тим, хто прийшов на захід, запропонували подивитися кліп Віки Циганової на пісню "ПВК" і ознайомитися з виставкою дронів.

Також у центрі пройшло кілька лекцій. Промовці розповіли про намір створити в центрі, що відкривається, середовище для розвитку журналістики та IT-технологій, вилаяли людей, які залишили країну після початку війни, розкритикували Youtube за видачу в рекомендаціях роликів Фонду боротьби з корупцією Навального і заявили про бажання створити власну соцмережу.

Повідомляється, що центр буде чимось між безкоштовним коворкінгом для "патріотів", які працюють на оборонку, і "палацом творчості піонерів, але для дорослих".

"Вагнер-центр" розташований за адресою Зольна вулиця, 2/А в об'єкті незавершеного будівництва, який будують уже 9 років, і який спочатку називався БЦ "Морська столиця".

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