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У Петербурзі відкрили центр вагнерівців

Ірина БалачукП'ятниця, 4 листопада 2022, 16:56
Тут і далі фото SOTA

У Санкт-Петербурзі відкрили "ПВК Вагнер-центр", пов'язаний зі структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина, також відомого як "кухар Путіна".

Джерело: видання SOTA, Медуза

Деталі: Тим, хто прийшов на захід, запропонували подивитися кліп Віки Циганової на пісню "ПВК" і ознайомитися з виставкою дронів.

Також у центрі пройшло кілька лекцій. Промовці розповіли про намір створити в центрі, що відкривається, середовище для розвитку журналістики та IT-технологій, вилаяли людей, які залишили країну після початку війни, розкритикували Youtube за видачу в рекомендаціях роликів Фонду боротьби з корупцією Навального і заявили про бажання створити власну соцмережу. 

 

Повідомляється, що центр буде чимось між безкоштовним коворкінгом для "патріотів", які працюють на оборонку, і "палацом творчості піонерів, але для дорослих". 

 

"Вагнер-центр" розташований за адресою Зольна вулиця, 2/А в об'єкті незавершеного будівництва, який будують уже 9 років, і який спочатку називався БЦ "Морська столиця". 

 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Наприкінці вересня російський бізнесмен Євген Пригожин, якого також називають "кухарем Путіна", вперше визнав, що сам створював воєнізоване формування "Вагнер" із 1 травня 2014 року заради захоплення територій України.

Теми: РосіяВагнер
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