"Кухар Путіна" на тлі мобілізації визнав, що це він стоїть за ПВК "Вагнер"
Російський бізнесмен Євген Пригожин, якого також називають "кухарем Путіна", вперше визнав, що сам створював воєнізоване формування "Вагнер" із 1 травня 2014 року заради захоплення територій України.
Джерело: відповідь Євгена Пригожина на запитання редакції "Блокнот", яку опублікувала у VKontakte пресслужба компанії "Конкорд" Пригожина
Деталі: Журналісти поцікавилися, з чим пов'язано те, що Пригожин перестав заперечувати свою причетність до приватної військової компанії "Вагнер". Бізнесмен виклав свою версію подій.
Пряма мова: "У 2014 році, коли почався геноцид руського населення Донбасу (Пригожин цими словами просуває пропаганду Кремля – ред.), коли Росія встрибнула в останній потяг і зуміла заблокувати прихід української армії до Криму, я, як і багато інших бізнесменів, їздив на полігони, де збиралися "козачки", і намагався смітити грошима, щоб набрати групу, яка поїде й захистить "русскіх".
Але дуже швидко зрозумів, що з-поміж усіх цих "козачків" та інших воєнізованих товаришів – половина шахраїв, а половина тих, хто брав гроші, наймав добровольців і відправляв їх голими-босими на реальну смерть.
Тоді я полетів на один із полігонів і зайнявся цим сам. Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які змогли мені допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, і народилася група патріотів, яка згодом набула назву БТГ "Вагнер".
Деталі: За словами Пригожина, виключно завдяки найманцям "Вагнера" було захоплено луганський аеропорт та багато інших територій, "змінилася доля ЛНР та ДНР".
Бізнесмен заявив, що 8 років журналісти порпалися "в пропітнілій білизні ПВК "Вагнер" у спробі знайти негатив", приписували найманцям "усі неіснуючі гріхи та грішки", а він відстоював їхнє право на "захист інтересів своєї країни".
За твердженням Пригожина, вагнерівці "захищали сирійський народ, інші народи арабських країн, знедолених африканців та латиноамериканців" – і "стали однією з опор" Росії.
Людей, які вбивали за грошову винагороду, він називає "героями" та "патріотами".
Пряма мова: "Я довгий час уникав ударів безлічі противників із однією головною метою – щоб не підставити цих хлопців, які є основою російського патріотизму.
А здобув перемогу з цього приводу у численних судах, у тому числі за кордоном, бо у будь-якій справі завжди має бути місце спорту – і матчі треба вигравати на полі противника".
Деталі: При цьому на запит іншої редакції про те, чи правда, що росіяни, які отримали повістку на мобілізацію, можуть замість служби в ЗС РФ піти добровольцями в ПВК "Вагнер", у Конкорді не відповіли: "Пресслужба компанії "Конкорд" утримається від будь-яких коментарів. У нас немає такої інформації".
Днями Євген Пригожин заявив, що його син Павло входить у ПВК "Вагнер".
Пізніше "Конкорд" опублікував відповідь бізнесмена щодо участі його сина у війні в Україні: "Так, він бере участь у СВО (спеціальній військовій операції – ред.), але я не бачу необхідності розкривати подробиці, які завдання виконує. Приїжджайте на Донбас, самі в нього спитайте".
Цьому передувало: Раніше Євген Пригожин заперечував свою причетність до ПВК "Вагнер" і позивався до журналістів, які пов'язували його з цією воєнізованою групою.
Пригожина також пов'язували з вербуванням на війну в Україну ув'язнених із колоній РФ. У вересні з'явилося відео того, як нібито він пропонує засудженим у колонії Марій Ел вступити до ПВК "Вагнер". Сам Пригожин звернувся до критиків зі словами, що у війні братимуть участь "чи ПВК і зеки, чи ваші діти".