Окупанти годину обстрілювали прикордонне село на Сумщині

Російські окупанти обстріляли Білопільську громаду на Сумщині, пошкоджень зазнали щонайменше три житлові будинки.

Джерело: Telegram голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

Пряма мова: "Росіяни протягом години обстрілювали прикордонне село Білопільської громади.

На мирних мешканців ворог спрямував 28 снарядів із САУ. Пошкоджені щонайменше три житлові будинки та ще чотири господарські приміщення".

Деталі: Посадовець зазначив, що у результаті обстрілів були прямі попадання в помешкання.

Живицький опублікував наслідки руйнувань, завданих артилерійськими снарядами. Від обстрілів у будівлях залишилися наскрізні діри в дахах, розбиті стіни, знищене майно місцевих мешканців.

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За попередніми даними, люди не постраждали. Деталі уточнюються, додав очільник ОДА.

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