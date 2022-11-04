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Окупанти годину обстрілювали прикордонне село на Сумщині

"Українська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 17:05
Наслідки обстрілу Сумщини 4 листопада, фото з Facebook Живицького

Російські окупанти обстріляли Білопільську громаду на Сумщині, пошкоджень зазнали щонайменше три житлові будинки.

Джерело: Telegram голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

Пряма мова: "Росіяни протягом години обстрілювали прикордонне село Білопільської громади.

На мирних мешканців ворог спрямував 28 снарядів із САУ. Пошкоджені щонайменше три житлові будинки та ще чотири господарські приміщення".

Деталі: Посадовець зазначив, що у результаті обстрілів були прямі попадання в помешкання.

Живицький опублікував наслідки руйнувань, завданих артилерійськими снарядами. Від обстрілів у будівлях залишилися наскрізні діри в дахах, розбиті стіни, знищене майно місцевих мешканців.

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За попередніми даними, люди не постраждали. Деталі уточнюються, додав очільник ОДА.

Передісторія:

  • За минулу добу росіяни спрямували 157 снарядів та мін на прикордоння Сумщини.

Теми: Сумська областьвійна
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