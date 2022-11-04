Окупанти годину обстрілювали прикордонне село на Сумщині
Російські окупанти обстріляли Білопільську громаду на Сумщині, пошкоджень зазнали щонайменше три житлові будинки.
Джерело: Telegram голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.
Пряма мова: "Росіяни протягом години обстрілювали прикордонне село Білопільської громади.
На мирних мешканців ворог спрямував 28 снарядів із САУ. Пошкоджені щонайменше три житлові будинки та ще чотири господарські приміщення".
Деталі: Посадовець зазначив, що у результаті обстрілів були прямі попадання в помешкання.
Живицький опублікував наслідки руйнувань, завданих артилерійськими снарядами. Від обстрілів у будівлях залишилися наскрізні діри в дахах, розбиті стіни, знищене майно місцевих мешканців.
За попередніми даними, люди не постраждали. Деталі уточнюються, додав очільник ОДА.
Передісторія:
- За минулу добу росіяни спрямували 157 снарядів та мін на прикордоння Сумщини.