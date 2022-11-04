У Білорусі, крім МіГів і "Кинджалів", помітили і багато російських наметів з військовими

Тут і далі фото с сайту svaboda.org

На полігонах Білорусі, крім російських літаків МіГ-31К і контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з'явилися намети з російськими військовими.

Джерело: "Радыё Свабода" з посиланням на супутникові знімки Planet Labs

Деталі: Зокрема, велику кількість військових наметів і техніки видно на 230-му загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновський" під Барановичами (Брестська область). Знімки зроблені 31 жовтня, але, за даними видання, військові та техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня.

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На знімку видно два наметових табори. Розміри більшого – 150х220 метрів (більше двох футбольних полів – ред.). Поруч із ним ще одне наметове містечко – 90х90 метрів.

Зазначається, що загалом туди доставили щонайменше 150 наметів. Біля них близько 200 одиниць військової техніки, переважно вантажівки.

На північ від табору розташований польовий госпіталь розміром 100 на 80 метрів – це як футбольне поле.

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У найпівнічнішій частині навчального центру можна побачити щонайменше 40 наметів загальною площею 100 на 60 метрів.

Ще один наметовий табір розміром 50 на 160 метрів – там щонайменше 35 військових наметів – помітили на військовому полігоні "Рєпіща" під Осиповичами (Могильовська область).

Поруч розташована стоянка для техніки (150 на 150 метрів), а на ній вантажівки і кілька машин, схожих на гаубиці.

На північ від полігону розташована станція Верейці, на ній стоїть потяг, з якого вивантажують техніку. Частина техніки вже стоїть на дорозі в бік полігону.

Супутникові знімки полігону "Ласвіда" під Вітебськом свідчать, що намети там почали з'являтися після 11 жовтня, пізніше прибула перша техніка – і табір став розростатися.

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