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У районах Києва буде по 100 пунктів обігріву: їдальні, медпункти, одяг і новини

Катерина ТищенкоП'ятниця, 4 листопада 2022, 18:24
У районах Києва буде по 100 пунктів обігріву: їдальні, медпункти, одяг і новини
пункт обігріву в одному з районів Києва, фото КМДА

У кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій узимку.

Джерело: КМДА з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука і директорку Департаменту освіти і науки Олену Фіданян

 
пункт обігріву в одному з районів Києва, всі фото КМДА

Пряма мова Ткачука: "За дорученням мера Києва Віталія Кличка до початку зими буде сформовано близько тисячі пунктів обігріву. У кожному районі – приблизно по 100 пунктів. Усі вони будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів, оскільки саме там ми будемо забезпечувати тепло та енергопостачання у випадку критичної ситуації".

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Деталі: Пункти обігріву обладнують всім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. У будівлях таких соціальних об’єктів наявні захисні споруди, куди можна спуститися у випадку повітряної тривоги.

"Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. Неподалік за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги. У таких соціальних об’єктах є кімнати для надання медичної допомоги", – наголосив Ткачук.

 

За словами Фіданян, відвідувачі пунктів матимуть доступ до новин та актуальної інформації про місто, а також психологічну підтримку.

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"Якщо починають працювати такі пункти обігріву, соціальний об’єкт перетворюється на об’єкт підтримки населення. Це великий комплекс роботи, до якого будуть долучені фахівці різних департаментів", – зазначила вона.

 

Що передувало: 1 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.

 
 
 
 

Теми: Київенергетика
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