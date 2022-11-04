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США відмовляються від переговорів з Росією, яка прагне зберегти окуповані частини України

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 21:09

Москва висуває неприйнятні очікування, коли запрошує інші держави до переговорів щодо завершення російсько-української війни

Про це заявив безпековий радник США Джейк Салліван, відповідаючи на запитання "Європейської правди" на спільній прес-конференції з Андрієм Єрмаком під час візиту до України.

Салліван передусім наголосив, що переговори з РФ, якщо такі колись відбудуться, мають проходити за участі України.

"Президент Байден чітко сказав, що провідний принцип його політики упродовж усього перебігу цього конфлікту – це "нічого про Україну без України", і це зберігається", - заявив він.

Крім того, за словами посадовця Білого дому, неприйнятними є умови, на яких росіяни в принципі готові вести діалог, оскільки насправді усі розмови мають починатися з повної деокупації України.

"Всі сигнали, які ми чуємо від різних посадовців з Росії, вони починаються з пропозиції, що Росія зберігає територію, яку вона силою відібрала в України. І це не тільки я вважаю такі пропозиції неприйнятними. Це неприйнятно за Статутом ООН", - заявив безпековий радник США.

Салліван закликав Росію погодитися з тим, що їй доведеться залишити усі окуповані території: "Війна може закінчитися дуже просто. Росія її почала і Росія може її закінчити, припинивши напад на України і припиненням окупації України і ми вважаємо, що вона повинна зробити саме це".

ВІДЕО ДНЯ

Цього тижня США вирішили передати Україні новий пакет військової допомоги, що включає зенітно-ракетні комплекси Hawk для боротьби з іранськими дронами.

Салліван під час візиту запевнив, що США забезпечать фінансову допомогу та зброю для України незалежно від виборів. 

Теми: СШАРосіяпереговоривійна
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