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В окупованому Скадовську росіяни публічно стратили медсестру – FT

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 02:38
фото: EPA-EFE

Російські загарбники в окупованому Скадовську Херсонської області публічно стратили 56-річну місцеву мешканку, медсестру Тетяну Мудренко за вигук "Скадовськ – це Україна!"

Джерело: Financial Times із посиланням на свідчення сестри страченої жінки Наталі Чорної

Деталі: Мудренко працювала медсестрою та активно протестувала проти російської окупації.

Один з останніх конфліктів стався на початку жовтня, коли вона відчитала українських поліцейських за співпрацю з російськими військовими і вигукнула "Скадовськ – це Україна!"

За свідченнями очевидців, після цього жінку та її цивільного чоловіка, 60-річного Анатолія Орєхова, затримали.

15 жовтня Чорній повідомили, що її сестра мертва.

Жінка зателефонувала сестрі Мудренко і повідомила, що "Таню повісили. Їй щось влили в рот, а потім повісили перед будівлею суду".

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Цивільного чоловіка Мудренко Орєхова звільнили, у нього була зламана рука і  сліди побоїв. Йому дозволили поховати дружину. Після похорону він знову зник.

Чорна зазначила, що зателефонувала в місцевий морг, проте з жінкою відмовилися говорити. А через деякий час їй все ж надіслали свідоцтво про смерть сестри, де причиною було названо "механічну асфіксію".

Як зазначає FT, деякі деталі, пов'язані з імовірним викраденням і смертю Мудренко, неможливо було перевірити, оскільки вони відбувалися в зонах, недоступних для західних журналістів.

При цьому видання проаналізувала свідоцтво про смерть Мудренко, а також слова місцевих жителів та очевидців, які підтверджують свідчення Чорної.

Теми: окупаціявійнаХерсонська областьСкадовськ
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