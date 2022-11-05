Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На півдні ЗСУ відпрацювали 170 вогневих завдань по ворогу – командування

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 03:10
фото: Генштаб

На південних рубежах захисту Сили оборони виконали близько 170 вогневих завдань, знищивши живу силу і техніку ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "На Херсонщині окупанти продовжують підрив і розстріл всіх імовірних для використання плавзасобів, критично погіршуючи екологічну обстановку в регіоні.

Понад 50 підірваних ними суден наразі стікають пальним просто у водойми, в тому числі і вдаряючи по екосистемі.

Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів".

Деталі: По обіді ворог спрямував ударний безпілотний апарат типу "Ланцет-3" по українських позиціях у Бериславському районі.

Березнегуватську громаду Миколаївщини вдовж лінії фронту ворог продовжує тероризувати атаками. У п’ятницю це були "Калібри" морського базування.

ВІДЕО ДНЯ

Незважаючи на відсутність ракетоносіїв на чергуванні, ворог підступно вивів у море фрегат для пуску ракет. Після виконання завдання він знов повернувся на базу.

При цьому обидві запущені ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

Протягом дня ворог кілька разів атакував позиції ЗСУ штурмовою авіацією і ударним Ка-52.

Артилеристи і ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 170 вогневих завдань.

Вороже військо скоротилось на 32 окупанти, 4 зенітних та артилерійських установки, 3 танки, 3 автівки,  3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.

У той же час в акваторії Чорного моря виконують завдання 7 кораблів та катерів ворожого флоту, які маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму.

Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано.

"Але загроза застосування ракет, в тому числі з моря – залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна", – підсумовують в ОК "Південь".

Теми: Збройні силивійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

РФ не змогла знищити жодної установки HIMARS із переданих Україні - Пентагон

Журналісти зателефонували дітям російських чиновників і запропонували їхати на війну

Іран визнав постачання дронів до Росії перед вторгненням в Україну у лютому

Данілов - Симоньян: Наші Оксани будуть плювати на могили ваших чоловіків зі звернутими шиями

Більшість одеситів та Труханов підтримали демонтаж пам’ятника Катерині ІІ

фото, відеоАндрій Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені

Усі новини...
Збройні сили
ЗСУ збили два вертольоти окупантів увечері
ЗСУ відбили атаки біля 14 населених пунктів і розбили пункти управління ворога – зведення
На південному напрямку збили дві ворожі ракети "Калібр"
Останні новини
19:13
На півдні Італії розбився гелікоптер, серед загиблих – родина зі Словенії
18:44
РФ не змогла знищити жодної установки HIMARS із переданих Україні - Пентагон
18:33
Кліматичні активісти "приклеїли" себе до рам картин Гойї у Мадриді
18:22
ЗСУ вдарили по району зосередження окупантів у Раденську на Херсонщині – зведення Генштабу
18:08
United Airlines також призупиняє рекламу в Twitter
18:03
ОК "Південь": Окупанти на правому березі облаштовують оборону, на лівому – мінують узбережжя
17:56
Французькі інтелектуали закликали уряд Макрона бути найкращим союзником України
17:32
Лідер фракції партії Шольца звинуватив українську владу у внесенні його до "списку терористів"
17:28
Окупанти перевели своїх відмовників в інший підвал, їх роздягають і погрожують вбити – ЗМІ
17:18
НБУ відмовився від бланкового рефінансування
Усі новини...