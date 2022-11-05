На півдні ЗСУ відпрацювали 170 вогневих завдань по ворогу – командування

На південних рубежах захисту Сили оборони виконали близько 170 вогневих завдань, знищивши живу силу і техніку ворога.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "На Херсонщині окупанти продовжують підрив і розстріл всіх імовірних для використання плавзасобів, критично погіршуючи екологічну обстановку в регіоні.

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Понад 50 підірваних ними суден наразі стікають пальним просто у водойми, в тому числі і вдаряючи по екосистемі.

Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки, з використанням безпілотних апаратів".

Деталі: По обіді ворог спрямував ударний безпілотний апарат типу "Ланцет-3" по українських позиціях у Бериславському районі.

ВІДЕО ДНЯ

Березнегуватську громаду Миколаївщини вдовж лінії фронту ворог продовжує тероризувати атаками. У п’ятницю це були "Калібри" морського базування.

Незважаючи на відсутність ракетоносіїв на чергуванні, ворог підступно вивів у море фрегат для пуску ракет. Після виконання завдання він знов повернувся на базу.

При цьому обидві запущені ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

Протягом дня ворог кілька разів атакував позиції ЗСУ штурмовою авіацією і ударним Ка-52.

Артилеристи і ракетники Сил оборони протягом дня завдавали ударів по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 170 вогневих завдань.

Вороже військо скоротилось на 32 окупанти, 4 зенітних та артилерійських установки, 3 танки, 3 автівки, 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах.

У той же час в акваторії Чорного моря виконують завдання 7 кораблів та катерів ворожого флоту, які маневрують вздовж південно-західного узбережжя Криму.

Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксовано.

"Але загроза застосування ракет, в тому числі з моря – залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна", – підсумовують в ОК "Південь".