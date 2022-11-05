Андрій Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко разом із UNITED24 почали відбудову стадіону в Ірпені, який був зруйнований під час війни з Росією.

Джерело: пресреліз United24, наданий "Українській правді" та Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченка: "Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як по полю, не звертаючи уваги на великі чорні воронки, бігають з м'ячем діти.

Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо. Перші 150 000 євро із 600 000, які потрібні, вдалося зібрати завдяки клубу "Мілан".

Деталі: Шевченко закликає усю футбольну спільноту та великий бізнес долучатися.

Довідково: У березні стадіон "Чемпіон" в Ірпені був зруйнований російськими снарядами: вони повністю знищили стадіонні приміщення, трибуни, пошкодили поле.