Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Андрій Шевченко збирає кошти на відбудову стадіону в Ірпені

Роман ПетренкоСубота, 5 листопада 2022, 10:41
усі фото United24

Легендарний український футболіст Андрій Шевченко разом із UNITED24 почали відбудову стадіону в Ірпені, який був зруйнований під час війни з Росією.

Джерело: пресреліз United24, наданий "Українській правді" та Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченка: "Я приїхав на цей зруйнований снарядами стадіон і побачив, як по полю, не звертаючи уваги на великі чорні воронки, бігають з м'ячем діти.

 

Ворогу вдалося знищити футбольний майданчик, але не пристрасть наших дітей до улюбленої гри. Тоді я зрозумів, що маю відновити цей стадіон, і ми це обов'язково зробимо. Перші 150 000 євро із 600 000, які потрібні, вдалося зібрати завдяки клубу "Мілан".

Деталі: Шевченко закликає усю футбольну спільноту та великий бізнес долучатися.

Довідково: У березні стадіон "Чемпіон" в Ірпені був зруйнований російськими снарядами: вони повністю знищили стадіонні приміщення, трибуни, пошкодили поле.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Шевченко-футболістІрпіньфутболвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кличко не виключає повного блекауту: просить робити запаси й домовлятися з родичами

На Луганщині ЗСУ знищили батальйон мобілізованих росіян, сотні загиблих – ЗМІ

У МЗС відповіли лідеру фракції партії Шольца: Україна не веде списку терористів

Німецьку фірму запідозрили у постачанні палива для російських бомбардувальників – ЗМІ

Журналісти зателефонували дітям російських чиновників і запропонували їхати на війну

Іран визнав постачання дронів до Росії перед вторгненням в Україну у лютому

Усі новини...
Шевченко-футболіст
Шевченко представлятиме платформу зі збору коштів для України
Андрій Шевченко прихистить дві-три українські родини у своєму будинку в Лондоні
Андрій Шевченко: Я пишаюсь, що я українець, і тим, як наші військові захищають країну
Останні новини
02:18
На Херсонщині окупанти дітей з інтернату відвезли до психлікарні в Криму – омбудсмен
01:29
Росіяни вдарили по Запоріжжю: під обстрілами житловий квартал, там виникла пожежа
00:30
З Ірану до Росії доправили вантажний літак, ймовірно, з дронами-камікадзе – ЗМІ
23:53
Кличко розповів, скільки людей зараз живе у Києві й чи буде Новий рік
23:34
Кличко не виключає повного блекауту: просить робити запаси й домовлятися з родичами
22:58
В Іспанії вилучили найбільшу у світі партію марихуани вартістю 64 млн євро
22:25
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, поранено дитину
22:23
Жах вивертав душу назовні. Історія маріупольця, який отримав шанс на нове життя
22:17
ЗАЕС знову під'єднали до електромережі: усі 6 енергоблоків із живленням
21:45
На Луганщині ЗСУ знищили батальйон мобілізованих росіян, сотні загиблих – ЗМІ
Усі новини...