Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пожежа в російському клубі: у підпалі підозрюють окупанта, який воював в Україні – ЗМІ

Роман ПетренкоСубота, 5 листопада 2022, 14:16
Пожежа в російському клубі: у підпалі підозрюють окупанта, який воював в Україні – ЗМІ
пожежа в костромі, фото з соцмереж

Поліція затримала підозрюваного в підпалі російського кафе, унаслідок чого загинули 15 людей, ним виявився вояка, який нещодавно повернувся з України, і він уже визнав свою провину.

Джерело: видання "Осторожно, новости", "Новая газета", telegram-канал Baza

Деталі: 4 листопада ввечері російський окупант Станіслав Іонкін пішов до нічного клубу "Полігон", де дістав мисливську ракетницю і вистрілив кілька разів у стелю. Поліція затримала його за 6 км від місця пожежі, він визнав провину.

Реклама:

ЗМІ дізналися, що 22 серпня 23-річний вояка отримав поранення під час обстрілу. За словами рідних, Іонкін з іншими військовослужбовцями віз боєприпаси, коли почався обстріл. Станіслава викинуло з машини, і він зламав ногу.

Після цього Іонкіна відправили в госпіталь в Астраханській області, а потім він повернувся в Костромську область".

Окупант довго перебував на лікарняному, а на початку листопада знову вирушив у військову частину для проходження медкомісії.

ВІДЕО ДНЯ

Жодне кремлівське видання не повідомило про те, що затриманий - військовий.

 

Нагадаємо: У нічному клубі російського міста Кострома сталася пожежа, спочатку було відомо про 13 загиблих.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: