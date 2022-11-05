Пожежа в російському клубі: у підпалі підозрюють окупанта, який воював в Україні – ЗМІ

Поліція затримала підозрюваного в підпалі російського кафе, унаслідок чого загинули 15 людей, ним виявився вояка, який нещодавно повернувся з України, і він уже визнав свою провину.

Джерело: видання "Осторожно, новости", "Новая газета", telegram-канал Baza

Деталі: 4 листопада ввечері російський окупант Станіслав Іонкін пішов до нічного клубу "Полігон", де дістав мисливську ракетницю і вистрілив кілька разів у стелю. Поліція затримала його за 6 км від місця пожежі, він визнав провину.

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ЗМІ дізналися, що 22 серпня 23-річний вояка отримав поранення під час обстрілу. За словами рідних, Іонкін з іншими військовослужбовцями віз боєприпаси, коли почався обстріл. Станіслава викинуло з машини, і він зламав ногу.

Після цього Іонкіна відправили в госпіталь в Астраханській області, а потім він повернувся в Костромську область".

Окупант довго перебував на лікарняному, а на початку листопада знову вирушив у військову частину для проходження медкомісії.

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Жодне кремлівське видання не повідомило про те, що затриманий - військовий.

Нагадаємо: У нічному клубі російського міста Кострома сталася пожежа, спочатку було відомо про 13 загиблих.