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Зеленський: Іран бреше, що дав РФ небагато дронів, щодня збиваємо по 10

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 19:07
Зеленський: Іран бреше, що дав РФ небагато дронів, щодня збиваємо по 10
збитий іранський дрон, ілюстративне фото ОК "Південь"

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею заяву Ірану про те, що "невелика кількість" іранських безпілотників була поставлена в Росію за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали.

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Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 "Шахедів".

Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать".

Деталі: За словами президента, якщо в Ірані й надалі "брехатимуть про очевидне", то світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і "те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво".

ВІДЕО ДНЯ

"Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним", - підкреслив Зеленський.

Що передувало: Іран вперше визнав у суботу, що постачав Москві безпілотники, але заявив, що вони були відправлені до вторгнення в Україну, де Росія використовує дрони для заподіяння ударів по електростанціях і цивільній інфраструктурі.

Передісторія:

  • Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.
  • В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. 
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Теми: ЗеленськийІранРосіязброя
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