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Зеленський: Іран бреше, що дав РФ небагато дронів, щодня збиваємо по 10

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 20:07
збитий іранський дрон, ілюстративне фото ОК "Південь"

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею заяву Ірану про те, що "невелика кількість" іранських безпілотників була поставлена в Росію за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні з’явилися повідомлення з Ірану, від офіційних представників. Там вирішили визнати, що таки постачали дрони для російського терору. Але й у цьому визнанні вони збрехали.

Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по десять штук, а іранський режим стверджує, що нібито дав небагато і ще до початку повномасштабного вторгнення. Тільки протягом одного вчорашнього дня було знищено 11 "Шахедів".

Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами, а в Тегерані про це взагалі мовчать".

Деталі: За словами президента, якщо в Ірані й надалі "брехатимуть про очевидне", то світ докладатиме ще більше зусиль, щоб розслідувати терористичну співпрацю російського та іранського режимів і "те, чим Росія платить Ірану за таке спільництво".

"Не буде такого в сучасному світі, щоб хтось із терористів чи їхніх спільників залишився непокараним", - підкреслив Зеленський.

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Що передувало: Іран вперше визнав у суботу, що постачав Москві безпілотники, але заявив, що вони були відправлені до вторгнення в Україну, де Росія використовує дрони для заподіяння ударів по електростанціях і цивільній інфраструктурі.

Передісторія:

  • Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.
  • В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. 
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Теми: ЗеленськийІранРосіязброя
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