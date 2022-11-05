З Ірану до Росії доправили вантажний літак, ймовірно, з дронами-камікадзе – ЗМІ
В Росії приземлився вантажний літак "Іл-76" з Ірану, який міг перевозити дрони "Shaheed-136", випливає з фото розвантаження літака в російському аеропорту.
Джерело: видання "Bild"
Дослівно: "Великотоннажний вантажний літак "Іл-76" вилетів із Тегерана рано вранці в четвер і близько полудня приземлився у вантажному терміналі московського аеропорту Внуково".
Деталі: На кадрах зображено, як навантажувачі перевозять піддони з великими ящиками з повітряного судна до складського приміщення.
Видання повідомляє, що "Іл-76" належить іранській компанії "Pouya Air", яка потрапила до санкційного списку США. Мінфін США стверджує, що літаки Pouya Air використовує іранська влада для доставки незаконних вантажів.
"Цілком ймовірно, у четвер до Москви прибула нова партія іранських дронів-камікадзе Shaheed-136", - вважає військовий експерт Bild Юліан Рьопке.
Передісторія:
- Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.
- В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.
- Президент Володимир Зеленський назвав брехнею заяву Ірану про те, що "невелика кількість" іранських безпілотників була поставлена в Росію за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.