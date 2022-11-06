З Ірану до Росії доправили вантажний літак, ймовірно, з дронами-камікадзе – ЗМІ

В Росії приземлився вантажний літак "Іл-76" з Ірану, який міг перевозити дрони "Shaheed-136", випливає з фото розвантаження літака в російському аеропорту.

Джерело: видання "Bild"

Дослівно: "Великотоннажний вантажний літак "Іл-76" вилетів із Тегерана рано вранці в четвер і близько полудня приземлився у вантажному терміналі московського аеропорту Внуково".

Деталі: На кадрах зображено, як навантажувачі перевозять піддони з великими ящиками з повітряного судна до складського приміщення.

Видання повідомляє, що "Іл-76" належить іранській компанії "Pouya Air", яка потрапила до санкційного списку США. Мінфін США стверджує, що літаки Pouya Air використовує іранська влада для доставки незаконних вантажів.

"Цілком ймовірно, у четвер до Москви прибула нова партія іранських дронів-камікадзе Shaheed-136", - вважає військовий експерт Bild Юліан Рьопке.

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