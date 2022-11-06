Іран вже використовує залежність Росії від поставок дронів-камікадзе – ISW

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Іран почав використовувати залежність Росії від поставок дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Джерело: ISW

Дослівно: "Росія закуповує системи озброєнь іранського виробництва для вирішення проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів".

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Деталі: Аналітики кажуть, що Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем озброєнь іранського виробництва для того, щоб звернутися до Росії з проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми.

"Прохання про допомогу в ядерній сфері і визнання поставок безпілотників - обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами", - говориться у звіті ISW.

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