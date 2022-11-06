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Іран вже використовує залежність Росії від поставок дронів-камікадзе – ISW

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 04:22
ІРАНСЬКІ ДРОНИ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Іран почав використовувати залежність Росії від поставок дронів-камікадзе в обмін на допомогу в реалізації ядерної програми.

Джерело: ISW

Дослівно: "Росія закуповує системи озброєнь іранського виробництва для вирішення проблеми виснаження свого арсеналу високоточних боєприпасів".

Деталі: Аналітики кажуть, що Іран, ймовірно, вже використовує залежність Росії від цих систем озброєнь іранського виробництва для того, щоб звернутися до Росії з проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми.

"Прохання про допомогу в ядерній сфері і визнання поставок безпілотників - обидва є показниками того, що офіційні особи Ірану, ймовірно, мають намір чіткіше визначити двосторонні відносини в галузі безпеки з Росією, у яких вони будуть рівноправними партнерами", - говориться у звіті ISW.

Передісторія:

  • Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.
  • В МЗС України заявили, що надання Іраном зброї Росії для ведення повномасштабної війни робить його співучасником агресії та воєнних злочинів на території України. 
  • Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.
  • Президент Володимир Зеленський назвав брехнею заяву Ірану про те, що "невелика кількість" іранських безпілотників була поставлена в Росію за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Теми: ІранШахедРосіявійна
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