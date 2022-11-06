Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти всю ніч гатили з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини – облрада

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 07:49
Фото: Telegram Лукашука

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти всю ніч вели обстріл Нікопольського району області.

Джерело: Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Усю ніч окупанти накривали вогнем Нікопольський район. Гатили з важкої артилерії і РСЗВ по Нікопольській, Мирівській, Марганецькій громадам".

Деталі: Внаслідок атак по Мирівській громаді понівечено півдесятка приватних будинків, господарські споруди, дві автівки та газогони.

9-річна дівчинка, яка дістала уламкове поранення, нині перебуває під наглядом лікарів. Її стан стабільний.

У Марганецькій громаді без серйозних наслідків. В Нікополі ж зачепило п‘ятиповерхівку, приватні будинки, складське приміщення, газогони. Зруйновано майстерню. Пошкоджено також електромережі. Минулося без жертв.

Що було раніше: Внаслідок обстрілу росіянами Мирівської громади на Дніпропетровщині у суботу було поранено 9-річну дівчинку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьвійнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Києві в понеділок будуть екстрені відключення, графіки не працюють

Без світла понад 4,5 мільйонів споживачів, РФ готує нові масовані удари – Зеленський

У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: загинув підліток

Патріарх Кирил заявив про загрозу самому існуванню Росії, це прописано в ядерній доктрині

оновленоЧерез атаки на Сумщину низка поїздів затримуються і змінюють маршрут

Ситуація з електрикою в Києві важка, але відключення контрольовані – ОП

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, поранено дитину
Ворог за ніч скерував на Нікополь 40 снарядів, виникли пожежі – ОВА
На Дніпропетровщині ППО приземлила 8 ворожих "Шахедів"
Останні новини
00:43
Білий дім непублічно контактує з Кремлем: інтереси нацбезпеки - ЗМІ
23:47
Російські морпіхи поскаржилися губернатору, що втратили 300 людей за 4 дні – ЗМІ
23:15
"Ця війна страшніша, ніж в Афганістані". Історії людей, яких врятував евакуаційний медичний потяг
23:10
Священник РФ, який радив більше народжувати і відправляти синів на війну, помер в Україні
22:57
Косовські серби звільнилися з поліції на знак протесту проти дій уряду Косова
22:20
Угорський єврокомісар виключив прискорену процедуру в процесі вступу України в ЄС
22:03
У Києві в понеділок будуть екстрені відключення, графіки не працюють
21:53
Папа Римський заявив про велику пошану до російського гуманізму і згадав Достоєвського
21:50
Без світла понад 4,5 мільйонів споживачів, РФ готує нові масовані удари – Зеленський
21:39
Зеленський: Якби Іран не постачав зброю Росії, ми б уже були ближче до миру
Усі новини...