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Окупанти всю ніч гатили з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини – облрада

Станіслав ПогоріловНеділя, 6 листопада 2022, 06:49
Окупанти всю ніч гатили з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини – облрада
Фото: Telegram Лукашука

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти всю ніч вели обстріл Нікопольського району області.

Джерело: Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Усю ніч окупанти накривали вогнем Нікопольський район. Гатили з важкої артилерії і РСЗВ по Нікопольській, Мирівській, Марганецькій громадам".

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Деталі: Внаслідок атак по Мирівській громаді понівечено півдесятка приватних будинків, господарські споруди, дві автівки та газогони.

9-річна дівчинка, яка дістала уламкове поранення, нині перебуває під наглядом лікарів. Її стан стабільний.

У Марганецькій громаді без серйозних наслідків. В Нікополі ж зачепило п‘ятиповерхівку, приватні будинки, складське приміщення, газогони. Зруйновано майстерню. Пошкоджено також електромережі. Минулося без жертв.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Внаслідок обстрілу росіянами Мирівської громади на Дніпропетровщині у суботу було поранено 9-річну дівчинку.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаУкраїнаРосія
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