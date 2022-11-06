Окупанти всю ніч гатили з РСЗВ по Нікопольському району Дніпропетровщини – облрада
Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що окупанти всю ніч вели обстріл Нікопольського району області.
Джерело: Лукашук у Telegram
Пряма мова Лукашука: "Усю ніч окупанти накривали вогнем Нікопольський район. Гатили з важкої артилерії і РСЗВ по Нікопольській, Мирівській, Марганецькій громадам".
Деталі: Внаслідок атак по Мирівській громаді понівечено півдесятка приватних будинків, господарські споруди, дві автівки та газогони.
9-річна дівчинка, яка дістала уламкове поранення, нині перебуває під наглядом лікарів. Її стан стабільний.
У Марганецькій громаді без серйозних наслідків. В Нікополі ж зачепило п‘ятиповерхівку, приватні будинки, складське приміщення, газогони. Зруйновано майстерню. Пошкоджено також електромережі. Минулося без жертв.
Що було раніше: Внаслідок обстрілу росіянами Мирівської громади на Дніпропетровщині у суботу було поранено 9-річну дівчинку.