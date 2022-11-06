WP: США закликають Зеленського продемонструвати готовність до переговорів із Путіним

Адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку закликає українських лідерів заявити про свою готовність вести переговори з Росією, пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Джерело: The Washington Post

Деталі: США, зокрема, просять президента України Володимира Зеленського відмовитися від публічної відмови брати участь у мирних переговорах, поки диктатор Володимир Путін при владі в РФ.

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За словами видання, це спрямовано не на те, щоб посадити Україну і РФ за стіл переговорів, а щоб "забезпечити підтримку країн, громадяни яких можуть хвилюватися через перспективу війни на довгі роки".

Дослівно: "Хоча американські чиновники поділяють оцінку своїх українських колег, що Путін зараз несерйозно ставиться до перемовин, вони визнають, що заборона Зеленського на перемовини з ним створила занепокоєння в деяких частинах Європи, Африки та Латинської Америки, де руйнівний вплив війни на доступність і вартість їжі та палива відчувається найбільш гостро".

Нагадаємо: Зеленський вважає Путіна не зовсім адекватною людиною та терористом за своєю суттю, з яким не можна вести переговори.