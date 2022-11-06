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З Києва планують евакуювати 3 мільйони людей у разі повного блекауту

Роман ПетренкоНеділя, 6 листопада 2022, 09:46
З Києва планують евакуювати 3 мільйони людей у разі повного блекауту
фото уп

У столиці запланували тотальну евакуацію трьох мільйонів людей, які залишилися в Києві, у разі повного відключення електромережі, розповів голова Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Джерело: Ткачук, якого цитує The New York Times

Пряма мова Ткачука: "Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання.

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Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації.

Тому зараз уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання".

Деталі: При чому Ткачук наголосив, що наразі немає причин для виїзду людей з Києва, ситуація контрольована.

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Уточнюється, що влада отримає повідомлення за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. За словами Ткачука, в такому разі влада проситиме людей виїхати з міста.

Передісторія: Мер Києва Віталій Кличко не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Теми: Київелектроенергіяевакуаціяобстріл
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