З Києва планують евакуювати 3 мільйони людей у разі повного блекауту

У столиці запланували тотальну евакуацію трьох мільйонів людей, які залишилися в Києві, у разі повного відключення електромережі, розповів голова Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Джерело: Ткачук, якого цитує The New York Times

Пряма мова Ткачука: "Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання.

Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації.

Тому зараз уряд та міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання".

Деталі: При чому Ткачук наголосив, що наразі немає причин для виїзду людей з Києва, ситуація контрольована.

Уточнюється, що влада отримає повідомлення за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі збою. За словами Ткачука, в такому разі влада проситиме людей виїхати з міста.

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