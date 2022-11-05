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Кличко не виключає повного блекауту: просить робити запаси й домовлятися з родичами

Катерина ТищенкоСубота, 5 листопада 2022, 23:34
ВІТАЛІЙ КЛИЧКО. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: FACEBOOK-СТОРІНКА МЕРА

Мер Києва Віталій Кличко не виключає сценарію повного блекауту в Києві за відсутності електроенергії, тепла, води і зв’язку та закликає киян підготувати необхідні запаси й продумати можливість тимчасового переїзду за місто.

Джерело: Кличко в ефірі телемарафону

Деталі: Ведучий запитав мера, чи припускає він можливість повного блекауту в Києві без світла, води, тепла і зв’язку.

Пряма мова Кличка: "Ми робимо все, щоб цього не відбулося. Але будьмо відвертими: наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання, взагалі ми всі померли. І від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас…

Ми не виключаємо. Ми прораховуємо різні сценарії для того, щоб витримати, щоб підготуватися".

Більше деталей: Кличко закликав киян мати вдома запас питної та технічної води, заряджені акумулятори, деякий запас їжі та теплі речі.

Мер нагадав, що у Києві планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву, проте зазначив, що цього може виявитися недостатньо для тримільйонного міста.

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"Цього недостатньо. Тому я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо у нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі й знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, пічка, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів чи знайомих", – закликав Кличко.

Він зазначив, що у випадку надзвичайних ситуацій у під’їздах киян буде оприлюднено додаткову інформацію щодо місцезнаходження пунктів обігріву та бюветів. Мер також закликав киян заздалегідь дізнатися, де вони розташовані.

"Про те, що відбувається на сьогоднішній день з Україною, з містом Києвом, я можу чітко сказати: це не війна, це тероризм, це геноцид. Путіну ми, українці, не потрібні, йому потрібна територія, потрібна Україна без нас. Його завдання – щоб ми померли, замерзли чи взяли й кудись поїхали і залишили йому нашу землю", – вважає Кличко.

Водночас він закликав, "щоб не було песимістичного настрою".

"Ми відверто проговорюємо різні сценарії і навіть найгірший сценарій, до якого потрібно бути готовими. Ми зробимо все, що від нас залежить, щоб такого сценарію не було. Але гарантувати на 100% ми не можемо, тому моделюємо різні ситуації і кожен з нас повинен бути підготовлений до цього", – підкреслив мер.

Що передувало: 1 листопада мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у випадку надзвичайних ситуацій взимку у Києві готуються розгорнути близько 1000 пунктів обігріву для мешканців міста.

У КМДА оприлюднили фото таких пунктів і повідомили, що їх обладнують теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. Відвідувачі пунктів матимуть доступ до новин та актуальної інформації про місто, а також психологічну підтримку.

Теми: КиївВіталій Кличкоенергетика
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